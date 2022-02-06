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Полиция Оттавы расследует более 50 преступлений, связанных с протестами

Полиция Оттавы расследует более 50 преступлений, связанных с протестами - РИА Новости, 06.02.2022

Полиция Оттавы расследует более 50 преступлений, связанных с протестами

Полиция канадской столицы Оттавы расследует более 50 уголовных преступлений, связанных с протестными акциями против коронавирусных ограничений, говорится в... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T16:45

2022-02-06T16:45

2022-02-06T16:45

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Полиция канадской столицы Оттавы расследует более 50 уголовных преступлений, связанных с протестными акциями против коронавирусных ограничений, говорится в Twitter столичной полиции.Отмечается, что в одиннадцати случаях речь идет о преступлениях на почве ненависти. По этим делам были привлечены к ответственности четыре человека.По данным правоохранителей, были задержаны семь участников демонстраций, полиция также выписала в общей сложности 70 штрафов за нарушение дорожного движения. Согласно сообщению полиции, с начала протестов правоохранителям поступило не менее 400 звонков.Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.

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в мире, оттава, канада, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса