https://ria.ru/20220206/chek-1771292386.html

Назван средний размер чека за ЖКУ в России

Назван средний размер чека за ЖКУ в России - РИА Новости, 06.02.2022

Назван средний размер чека за ЖКУ в России

Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году составил 3 405 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T07:13

2022-02-06T07:13

2022-02-06T07:13

русский стандарт (банк)

общество

жкх

набережные челны

тюмень

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году составил 3 405 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования аналитики изучили операции по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения банка за 2021 год и сравнили их с данными 2020 года.По их мнению, на динамике могла сказаться аномально теплая зима 2019-2020 годов. В тот сезон температура в батареях многих российских регионов была ниже обычного, поэтому средняя сумма оплаты отопления также снизилась. А в 2021 году выдалась снежная зима с сильными морозами, поэтому оплата по приборам учета потребления тепла оказалась выше.Топ-5 городов в зависимости от общей суммы платежей за коммунальные услуги выглядит следующим образом: Москва, где средний чек составляет 3 475 рублей, Санкт-Петербург с чеком в 2 806 рублей, Набережные Челны со средним чеком 4 772 рубля, Тюмень - средний чек 3 880 рублей и Тольятти с чеком в 3 414 рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/zhile-1754068633.html

набережные челны

тюмень

москва

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русский стандарт (банк), общество, жкх, набережные челны, тюмень, москва