https://ria.ru/20220206/chek-1771292386.html
Назван средний размер чека за ЖКУ в России
Назван средний размер чека за ЖКУ в России - РИА Новости, 06.02.2022
Назван средний размер чека за ЖКУ в России
Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году составил 3 405 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T07:13
2022-02-06T07:13
2022-02-06T07:13
русский стандарт (банк)
общество
жкх
набережные челны
тюмень
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году составил 3 405 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования аналитики изучили операции по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения банка за 2021 год и сравнили их с данными 2020 года.По их мнению, на динамике могла сказаться аномально теплая зима 2019-2020 годов. В тот сезон температура в батареях многих российских регионов была ниже обычного, поэтому средняя сумма оплаты отопления также снизилась. А в 2021 году выдалась снежная зима с сильными морозами, поэтому оплата по приборам учета потребления тепла оказалась выше.Топ-5 городов в зависимости от общей суммы платежей за коммунальные услуги выглядит следующим образом: Москва, где средний чек составляет 3 475 рублей, Санкт-Петербург с чеком в 2 806 рублей, Набережные Челны со средним чеком 4 772 рубля, Тюмень - средний чек 3 880 рублей и Тольятти с чеком в 3 414 рублей.
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русский стандарт (банк), общество, жкх, набережные челны, тюмень, москва
Назван средний размер чека за ЖКУ в России
Исследование "Русского стандарта": средний чек за ЖКУ в 2021 году составил 3 405 рублей
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году составил 3 405 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования аналитики изучили операции по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения банка за 2021 год и сравнили их с данными 2020 года.
"Средний чек коммунального платежа в минувшем году составил 3 405 рублей. По данным банка, средний чек за ЖКУ в минувшем году подрос относительно 2020 года, когда он составлял 3 168 рублей", - выяснили авторы исследования.
По их мнению, на динамике могла сказаться аномально теплая зима 2019-2020 годов. В тот сезон температура в батареях многих российских регионов была ниже обычного, поэтому средняя сумма оплаты отопления также снизилась. А в 2021 году выдалась снежная зима с сильными морозами, поэтому оплата по приборам учета потребления тепла оказалась выше.
Топ-5 городов в зависимости от общей суммы платежей за коммунальные услуги выглядит следующим образом: Москва
, где средний чек составляет 3 475 рублей, Санкт-Петербург
с чеком в 2 806 рублей, Набережные Челны
со средним чеком 4 772 рубля, Тюмень
- средний чек 3 880 рублей и Тольятти
с чеком в 3 414 рублей.