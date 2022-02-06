Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/bloger-1771297183.html
В аэропорту Алма-Аты задержали осужденного блогера, скрывавшегося в Киеве
В аэропорту Алма-Аты задержали осужденного блогера, скрывавшегося в Киеве - РИА Новости, 06.02.2022
В аэропорту Алма-Аты задержали осужденного блогера, скрывавшегося в Киеве
Осужденный в Казахстане блогер и активист Ермек Нарымбаев, несколько лет проживавший в столице Украины, задержан в аэропорту Алма-Аты после возвращения на... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T09:02
2022-02-06T10:20
в мире
казахстан
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767055847_0:421:2892:2048_1920x0_80_0_0_b11b196c5cb387d6b773aef365df1422.jpg
АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. Осужденный в Казахстане блогер и активист Ермек Нарымбаев, несколько лет проживавший в столице Украины, задержан в аэропорту Алма-Аты после возвращения на родину, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.Нарымбаев был осужден в 2016 году к трем годам лишения свободы по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". В марте того же года апелляционный суд смягчил наказание активисту, заменив лишение свободы ограничением на тот же срок, после чего он уехал из Казахстана на Украину, несмотря на запрет."Прокуратура Алматы сообщает, что Нарымбаев Е.Е., 1970 года рождения, задержан сотрудниками департамента полиции на транспорте в международном аэропорту Алматы после прилета из города Киев. Он находился в розыске… В целях исполнения приговора суда Нарымбаев Е.Е. водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении прокуратуры.Нарымбаев сам анонсировал свое возвращение в Казахстан 23 января. В социальных сетях он сообщал, что надеется на диалог с властями после возвращения на родину.
https://ria.ru/20220129/kazakhstan-1770136294.html
казахстан
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767055847_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de852fd64095a772b474762d9e6e1099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, украина, киев
09:02 06.02.2022 (обновлено: 10:20 06.02.2022)
 
В аэропорту Алма-Аты задержали осужденного блогера, скрывавшегося в Киеве

Скрывавшегося в Киеве казахстанского блогера Нарымбаева задержали в аэропорту Алма-Аты

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты
Пассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. Осужденный в Казахстане блогер и активист Ермек Нарымбаев, несколько лет проживавший в столице Украины, задержан в аэропорту Алма-Аты после возвращения на родину, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Нарымбаев был осужден в 2016 году к трем годам лишения свободы по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". В марте того же года апелляционный суд смягчил наказание активисту, заменив лишение свободы ограничением на тот же срок, после чего он уехал из Казахстана на Украину, несмотря на запрет.
"Прокуратура Алматы сообщает, что Нарымбаев Е.Е., 1970 года рождения, задержан сотрудниками департамента полиции на транспорте в международном аэропорту Алматы после прилета из города Киев. Он находился в розыске… В целях исполнения приговора суда Нарымбаев Е.Е. водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении прокуратуры.
Нарымбаев сам анонсировал свое возвращение в Казахстан 23 января. В социальных сетях он сообщал, что надеется на диалог с властями после возвращения на родину.
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 16:25Беспорядки в Казахстане
Президент Казахстана рассказал, за чем охотились террористы в Алма-Ате
 
В миреКазахстанУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала