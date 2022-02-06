https://ria.ru/20220206/bloger-1771297183.html

В аэропорту Алма-Аты задержали осужденного блогера, скрывавшегося в Киеве

В аэропорту Алма-Аты задержали осужденного блогера, скрывавшегося в Киеве - РИА Новости, 06.02.2022

В аэропорту Алма-Аты задержали осужденного блогера, скрывавшегося в Киеве

Осужденный в Казахстане блогер и активист Ермек Нарымбаев, несколько лет проживавший в столице Украины, задержан в аэропорту Алма-Аты после возвращения на... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T09:02

2022-02-06T09:02

2022-02-06T10:20

в мире

казахстан

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767055847_0:421:2892:2048_1920x0_80_0_0_b11b196c5cb387d6b773aef365df1422.jpg

АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. Осужденный в Казахстане блогер и активист Ермек Нарымбаев, несколько лет проживавший в столице Украины, задержан в аэропорту Алма-Аты после возвращения на родину, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.Нарымбаев был осужден в 2016 году к трем годам лишения свободы по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". В марте того же года апелляционный суд смягчил наказание активисту, заменив лишение свободы ограничением на тот же срок, после чего он уехал из Казахстана на Украину, несмотря на запрет."Прокуратура Алматы сообщает, что Нарымбаев Е.Е., 1970 года рождения, задержан сотрудниками департамента полиции на транспорте в международном аэропорту Алматы после прилета из города Киев. Он находился в розыске… В целях исполнения приговора суда Нарымбаев Е.Е. водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении прокуратуры.Нарымбаев сам анонсировал свое возвращение в Казахстан 23 января. В социальных сетях он сообщал, что надеется на диалог с властями после возвращения на родину.

https://ria.ru/20220129/kazakhstan-1770136294.html

казахстан

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, украина, киев