Байден не увидел "ничего нового" в отношениях России и Китая
Байден не увидел "ничего нового" в отношениях России и Китая после саммита в Пекине
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит "ничего нового" в отношениях между Россией и Китаем после состоявшейся в Пекине встречи лидеров двух стран.
"В этом нет ничего нового", - цитирует пул Белого дома ответ Байдена на вопрос журналистов о российско-китайских отношениях. Сам вопрос в тексте сообщения не приводится.
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Президент России Владимир Путин в пятницу провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях.
Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.
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Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь". Стороны призвали США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, ускорить ликвидацию своих запасов химоружия, а также заявили, что будут укреплять координацию двух стран по данным вопросам.
США объявили Олимпиаде "дипломатический бойкот" и не стали посылать в Китай официальную делегацию властей.