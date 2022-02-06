https://ria.ru/20220206/bayden-1771375865.html

Байден не увидел "ничего нового" в отношениях России и Китая

Байден не увидел "ничего нового" в отношениях России и Китая - РИА Новости, 06.02.2022

Байден не увидел "ничего нового" в отношениях России и Китая

Президент США Джо Байден заявил, что не видит "ничего нового" в отношениях между Россией и Китаем после состоявшейся в Пекине встречи лидеров двух стран. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T23:39

2022-02-06T23:39

2022-02-06T23:39

в мире

пекин

китай

сша

владимир путин

си цзиньпин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит "ничего нового" в отношениях между Россией и Китаем после состоявшейся в Пекине встречи лидеров двух стран."В этом нет ничего нового", - цитирует пул Белого дома ответ Байдена на вопрос журналистов о российско-китайских отношениях. Сам вопрос в тексте сообщения не приводится.Президент России Владимир Путин в пятницу провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях.Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь". Стороны призвали США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, ускорить ликвидацию своих запасов химоружия, а также заявили, что будут укреплять координацию двух стран по данным вопросам.США объявили Олимпиаде "дипломатический бойкот" и не стали посылать в Китай официальную делегацию властей.

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html

пекин

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в мире, пекин, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, джо байден