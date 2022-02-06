https://ria.ru/20220206/argentina-1771324190.html

Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс — один путь"

Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 06.02.2022

Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс — один путь"

Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс - один путь" и получит от азиатской страны свыше 23 миллиардов долларов на различные проекты, сообщила... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T13:32

2022-02-06T13:32

2022-02-06T13:32

си цзиньпин

альберто фернандес

аргентина

китай

мвф

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс - один путь" и получит от азиатской страны свыше 23 миллиардов долларов на различные проекты, сообщила пресс-служба президента Аргентины.В настоящее время аргентинский лидер Альберто Фернандес находится с визитом в Китае."Аргентина получит более 23 миллиардов долларов китайских инвестиций для различных работ и проектов. Президент Альберто Фернандес встретился с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином и договорился о включении Аргентины в "Один пояс - один путь", - говорится в сообщении.Страны подписали 13 документов о сотрудничестве в таких отраслях, как зелёные технологии, цифровая экономика, космическая и атомная сферы, технологии и инновации, образование, сельское хозяйство, СМИ.Ранее Аргентина достигла договоренностей по долгу с МВФ, что позволяет ей теперь привлекать внешнее финансирование.

https://ria.ru/20220204/argentina-1771064150.html

аргентина

китай

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си цзиньпин, альберто фернандес, аргентина, китай, мвф