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Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс — один путь"
Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 06.02.2022
Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс — один путь"
Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс - один путь" и получит от азиатской страны свыше 23 миллиардов долларов на различные проекты, сообщила... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T13:32
2022-02-06T13:32
си цзиньпин
альберто фернандес
аргентина
китай
мвф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс - один путь" и получит от азиатской страны свыше 23 миллиардов долларов на различные проекты, сообщила пресс-служба президента Аргентины.В настоящее время аргентинский лидер Альберто Фернандес находится с визитом в Китае."Аргентина получит более 23 миллиардов долларов китайских инвестиций для различных работ и проектов. Президент Альберто Фернандес встретился с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином и договорился о включении Аргентины в "Один пояс - один путь", - говорится в сообщении.Страны подписали 13 документов о сотрудничестве в таких отраслях, как зелёные технологии, цифровая экономика, космическая и атомная сферы, технологии и инновации, образование, сельское хозяйство, СМИ.Ранее Аргентина достигла договоренностей по долгу с МВФ, что позволяет ей теперь привлекать внешнее финансирование.
https://ria.ru/20220204/argentina-1771064150.html
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си цзиньпин, альберто фернандес, аргентина, китай, мвф
13:32 06.02.2022
 
Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс — один путь"

Фернандес договорился о присоединении Аргентины к инициативе Китая "Один пояс — один путь"

© Flickr / FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Flickr / Finizio
Флаг Аргентины
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс - один путь" и получит от азиатской страны свыше 23 миллиардов долларов на различные проекты, сообщила пресс-служба президента Аргентины.
В настоящее время аргентинский лидер Альберто Фернандес находится с визитом в Китае.
"Аргентина получит более 23 миллиардов долларов китайских инвестиций для различных работ и проектов. Президент Альберто Фернандес встретился с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином и договорился о включении Аргентины в "Один пояс - один путь", - говорится в сообщении.
Страны подписали 13 документов о сотрудничестве в таких отраслях, как зелёные технологии, цифровая экономика, космическая и атомная сферы, технологии и инновации, образование, сельское хозяйство, СМИ.
Ранее Аргентина достигла договоренностей по долгу с МВФ, что позволяет ей теперь привлекать внешнее финансирование.
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес во время пресс-конференции по результатам российско-аргентинских переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 13:29
Финансовые ведомства России и Аргентины продолжат контакты, заявил Песков
 
Си ЦзиньпинАльберто ФернандесАргентинаКитайМВФ
 
 
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