https://ria.ru/20220205/zelenskiy-1771250340.html
Зеленский пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19
Зеленский пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
Зеленский пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления главе Турции Тайипу Эрдогану, который заболел COVID-19 после недавнего визита в Киев. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:54
2022-02-05T16:54
2022-02-05T17:01
распространение коронавируса
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления главе Турции Тайипу Эрдогану, который заболел COVID-19 после недавнего визита в Киев.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса "омикрон"."Мы с Еленой (женой Еленой Зеленской – ред.) с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!" - написал Зеленский в своем Twitter.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, коронавирус covid-19
16:54 05.02.2022 (обновлено: 17:01 05.02.2022)
Зеленский пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19
Президент Украины Зеленский пожелал Эрдогану и его жене быстрого выздоровления от COVID-19