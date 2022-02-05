https://ria.ru/20220205/zelenskiy-1771250340.html

Зеленский пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19

Зеленский пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022

Зеленский пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления главе Турции Тайипу Эрдогану, который заболел COVID-19 после недавнего визита в Киев. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:54

2022-02-05T16:54

2022-02-05T17:01

распространение коронавируса

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления главе Турции Тайипу Эрдогану, который заболел COVID-19 после недавнего визита в Киев.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса "омикрон"."Мы с Еленой (женой Еленой Зеленской – ред.) с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!" - написал Зеленский в своем Twitter.

https://ria.ru/20211211/turtsiya-1763237758.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, коронавирус covid-19