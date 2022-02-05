https://ria.ru/20220205/ukraina-1770915827.html

"Ему наступают на пятки": кто стоит за заговором против Зеленского

"Ему наступают на пятки": кто стоит за заговором против Зеленского - РИА Новости, 05.02.2022

"Ему наступают на пятки": кто стоит за заговором против Зеленского

Украинская полиция раскрыла антиправительственный заговор: бывшие силовики планировали массовые беспорядки. Но не исключено, что это лишь постановка. Киевские... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T08:00

2022-02-05T08:00

2022-02-05T08:12

петр порошенко

владимир зеленский

денис монастырский

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украина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Украинская полиция раскрыла антиправительственный заговор: бывшие силовики планировали массовые беспорядки. Но не исключено, что это лишь постановка. Киевские власти не первый раз говорят о возможном госперевороте. Недовольны Владимиром Зеленским и в Вашингтоне: не стоило ему обвинять Запад в нагнетании паники. Удержит ли президент власть и какими методами — разбиралось РИА Новости.Сигнал к дракеПервую акцию наметили на 31 января. Но правоохранительные органы, по словам главы МВД Дениса Монастырского, сработали на упреждение. Протесты могли охватить Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области, недалеко от российской границы. В Киеве к офису президента хотели выйти пять тысяч активистов, из которых полторы тысячи — так называемые "титушки", провокаторы. Монастырский уверен: за этим стоит Москва.Подробностей добавил глава Нацполиции Игорь Клименко. У организаторов, рассказал он, был даже прейскурант. За участие обещали по 800 гривен, а "титушкам" — по 1,2 тысячи (около 2,2 тысячи и 3,2 тысячи рублей соответственно). Изъяли дымовые шашки, автомобильные покрышки, огнетушители, радиостанции. И банки с бутафорской кровью: сигнал к началу драки с силовиками.Клименко считает, что заговорщики хотели повторить сценарий беспорядков 25 января у Верховной рады, когда 20 сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Но на тот митинг людей вывела не политика: мелкие предприниматели требовали отмены новой системы налогообложения.Задержали пока двоих. Монастырский пояснил: подозреваемых больше, однако до окончания следствия называть имена нельзя. Одного все-таки раскрыли — это бывший полковник полиции Юрий Голубан. В 2017-м СБУ заподозрила его в госизмене, в том, что он воевал на стороне ополченцев Донбасса. Не хватило доказательств.Несостоявшийся Майдан в некоторых украинских СМИ называют постановкой, срежиссированной бывшими участниками студии "Квартал 95" — той самой, основателем, сценаристом и ведущим актером которой был Владимир Зеленский.Плохой разговорО возможности госпереворота Зеленский заявлял еще в декабре — подозревал в этом олигархов. Тема "московской руки" тоже не новая. В ноябре начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил: Россия может "через протесты и митинги показать, что народ настроен против правительства".А рейтинг президента рекордно низкий: по свежим данным Киевского международного института социологии (КМИС) — 24 процента. Порошенко наступает преемнику на пятки.Во внешней политике — проблемы. Явные разногласия с администрацией США. По информации источника CNN в правительстве Украины, последняя беседа с Джо Байденом 27 января прошла неудачно. Стороны не согласились в оценках "угрозы российского вторжения".Зеленский тут же собрал журналистов. И не мог скрыть недовольства: "Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года. Сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная".На следующий день у Верховной рады состоялась антивоенная манифестация. "Зачем нам это, пан президент?" — было написано на одном из транспарантов. Дымовых шашек и бутафорской крови митингующие не принесли.Гречка и коррупцияНастойчиво повторяя просьбу не нагнетать, Зеленский в первую очередь беспокоится за экономику: "Сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто говорят, что завтра будет война. Паника на рынках, в финансовом секторе. Во сколько это обходится нашему государству?"По его оценке, из страны уже вывели около 440 миллионов долларов. Приходится брать деньги из государственных резервов. Правда, президент добавил, что ожидает поддержки от неких внешних инвесторов, которые "верят в Украину". Они обещают до пяти миллиардов.Вероятно, глава государства имеет в виду транши Еврокомиссии. Ее председатель Урсула фон дер Ляйен сказала, что Брюссель предоставит Киеву 1,2 миллиарда евро из-за "угрозы вторжения" России.Но это не дает украинской экономике никаких гарантий. Колумнист издания Foreign Policy Элизабет Броу утверждает, что страховщики предпочитают держаться от этой страны подальше, не желая рисковать. А без страховки бизнес не работает. По расчетам аналитиков, которые приводит Броу, тарифы для Украины с 2016-го подняли в несколько раз. Например, компания с оборотом в десять миллионов долларов ежегодно выплачивает 250 тысяч.По мнению профессора университета Сорбонна Микаэля Ламбера, Украина вовсе не интересна иностранным инвесторам, поскольку ее промышленность — реликт советской эпохи. В интервью изданию Atlantico он отметил: из-за нехватки ресурсов для модернизации страна остается неконкурентоспособной по сравнению с Россией, Западом, Китаем. "Плюс безудержная коррупция, парализующая любые масштабные проекты, утечка мозгов и молодежи в ЕС и Россию", — добавил Ламбер.Промышленный эксперт Леонид Хазанов уточняет: неплохо себя чувствует украинская металлургия, ориентированная на экспорт, отчасти — химпром и энергетика. Но в остальных отраслях предпосылок для роста нет. В корне изменить положение могли бы лишь огромные инвестиции: полтора-два триллиона долларов за десять лет.Займы, кредиты и гранты от МВФ, США и ЕС он назвал подачкой для поддержания штанов. "Более крупные средства приходят из Китая и стран-офшоров", — указывает собеседник РИА Новости.И, конечно, из России — как бы это ни отрицали бенефициары конфликта Киева с Москвой. Причем речь не только о газе и угле. "Даже гречку Украина приобретает у наших аграриев. О какой тут экономической независимости можно говорить?" — заключает Хазанов.Игровой сценарийКогда намекают на госпереворот, в 90 процентах случаев это провокации СБУ, уверен глава аналитического бюро "СОНАР-2050" Иван Лизан."Это внутриполитическая борьба. С 2014-го было много задержаний, я знаю некоторых, кого обвиняли. Но там не было никакой противоправной деятельности, кроме выражения политических взглядов в соцсетях", — отмечает он.Соперникам действующего президента розыгрыши с госпереворотами ни к чему. "Люди Петра Порошенко по-прежнему работают в аппарате МИД. А у Рината Ахметова достаточно денег, чтобы содержать телеканалы и выдавать депутатам Рады дополнительную зарплату", — рассуждает аналитик.И сомнительно, что игровые сценарии помогут Зеленскому поднять рейтинг. Его политическая судьба больше зависит от Запада и олигархов: выдвинут ли они новую медийно незапятнанную фигуру. Подобный человек легко заполучит разочарованный электорат. Именно так в свое время нынешний глава государства победил Порошенко — на волне протестного голосования.Однако зачем искать преемника, если можно при необходимости саботировать любые инициативы президента в Раде. Рычагов для давления на Киев у Запада много, и не столь важно, кто именно сидит на Банковой.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html

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петр порошенко, владимир зеленский, денис монастырский, киев, украина, служба безопасности украины