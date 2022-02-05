https://ria.ru/20220205/tigr-1771219722.html

На Дальнем Востоке начался единовременный учет амурских тигров

На Дальнем Востоке начался единовременный учет амурских тигров - РИА Новости, 05.02.2022

На Дальнем Востоке начался единовременный учет амурских тигров

Охотники, сотрудники особо охраняемых территорий и охотнадзора на Дальнем Востоке в субботу приступили к единовременному учету амурского тигра в России... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T12:05

2022-02-05T12:05

2022-02-05T12:05

владивосток

россия

амурские тигры

экология

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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Охотники, сотрудники особо охраняемых территорий и охотнадзора на Дальнем Востоке в субботу приступили к единовременному учету амурского тигра в России. Специалисты "собирают" и анализируют следы лап больших кошек, их шерсть и снимки уникальных полос на шкуре, чтобы выяснить, как сейчас себя чувствует один из редчайших на планете видов.Амурский тигр - один из самых редких хищников, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке. Предыдущий сплошной учет тигров в ДФО прошел в 2014-2015 годах. Учет по методике проводится раз в 10 лет. В этот раз решено провести его раньше в связи Международным тигриным саммитом 2022 года, чтобы Россия смогла на нем представить свежие данные о численности вида, а также в связи со вспышками африканской чумы свиней и снижением численности кабана в ареале тигра.Рано утром в субботу на маршруты вышли сотни учетчиков - они находят и фиксируют следы амурских тигров. На один из таких маршрутов ведет заснеженная лесовозная дорога от поселка Тигровый в Анучинском районе Приморья. Сюда проедет не всякая машина, и учетчики добираются на такие участки на внедорожниках, а в особо удаленные уголки - на снегоходах и КАМАЗах.Специалисты выходят на лед небольшой реки на границе двух охотхозяйств, где на снегу пролегают цепочки четких следов. Среди них есть и отпечатки лап тигров. "На реке снега меньше, чем в лесу, и здесь тиграм ходить комфортно. Здесь хорошая видимость, и при необходимости тигр может спрятаться под берегом. Видно, что этот хищник не один: следы идут также в и противоположную строну", - рассказывает генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Он замеряет глубину и ширину следов: один – 11 сантиметров, другой - 10,5 сантиметра. Видно, что второй слегка "поплыл" на солнце, то есть по факту его размер около 10 сантиметров, отмечает Арамилев. Вероятно, первый отпечаток оставил самец, а второй - самка. Также рядом виден тянущийся след от широкого хвоста – это прошел выводок выдры. А еще чуть дальше на реке – следы изюбря. Вероятно, именно эти звери и привлекли сюда хищников, отмечает Арамилев.След тигра отличить от следа собачьих довольно просто: у последних отпечаток пальцев по размеру соотносится с отпечатком пятки, а у кошачьих отпечаток пятки значительно больше следа пальцев. Кроме того, у тигров в норме не видно отпечатка когтей. Учетчики фотографируют и отмечают свежесть следов, их направление, глубину и размер. Все эти данные будут занесены в специальную программу на базе искусственного интеллекта, которая, в числе прочего, анализируя расстояние между следами и их свежесть, определяет, могут ли отпечатки на снегу принадлежать одному и тому же тигру. Компьютерный алгоритм позволяет получить более достоверные данные, отмечает Арамилев.Около 20% ареала тигра покрыты сетью автоматических фотокамер. Программа анализирует снимки и различает тигров по уникальному узору полос. Кроме того, по фотографиям можно достовернее, чем по следам, определять пол хищника.Около 10-15% тигров в ареале будут учтены как "НО" - неопределенные, рассказывает Арамилев РИА Новости. "Примерно 20% тигров – это тигрята на втором году жизни. У самца в этом возрасте размер лапы - как у его матери. То есть если рядом мы видим два примерно одинаковых следа, то непонятно, это мама с дочкой или мама с сыном. Фотоловушки позволяют определить пол, но они менее точно фиксируют взрослых тигриц с выводками: самка с маленькими тигрятами не ходит на большие расстояния и редко попадает в объектив", - отмечает собеседник агентства.В Приморье взрослые тигры обычно занимают участки площадью около 100 тысяч гектаров. На них самец позволяет жить 3-4, максимум пяти самкам, и временно – их выводкам. Подросшее потомство на третьем году жизни начинает расселяться и искать новые участки – это так называемые транзитные тигры. При учете, если наблюдатели заметили, например, следы трех взрослых самцов на одном участке, они отмечают, что два их них, скорее всего, транзитные.На этом же учетном участке неподалеку как раз находится маркировочное хвойное дерево. Рядом – небольшие следы лап тигра. Оказывается, ели привлекают больших кошек не меньше, чем домашних. Специалисты поясняют: это связано с тем, что запахи на хвойных деревьях сохраняются дольше. Судя по высоте обломанных веток, о ствол этого дерева потерлась тигрица."Любое другое животное по запаху понимает, в каком возрасте тигр, с какой целью он оставил метку. Это такая лесная социальная сеть. У тигров это послания для сородичей, но также свои сообщения могут оставлять здесь и кабаны, и амурские лесные коты", - отмечает Арамилев.На маркировочных деревьях, о которые потерлись тигры, учетчики могут найти их волоски, они собираются и используются для генетических исследований. Также фиксируются все давленки – это места трапезы хищника, и поскрёбы – по ним можно определит пол тигра. Также, если учетчики обнаруживают продукты жизнедеятельности, то их собирают, а научные институты делают ДНК-анализ. Это позволит получить дополнительные сведения - например, о гормональном статуте и генетическом разнообразии популяции."В этот учетный год, вероятно, будет меньше транзитных тигров. Раньше кабан мигрировал за урожаем кедрового ореха, а тигр шел за кабаном. При учете был риск, что одних и тех же особей могут подсчитать дважды. Сейчас из-за африканской чумы свиней, которая сократила поголовье кабанов, каждый тигр "держится" за свой участок обитания. То есть в этот раз тигров-домоседов мы подсчитаем точнее. Кроме того, сейчас на 12 выпущенных в тайгу хищниках есть ошейники с GPS", - отмечает Арамилев.Он рассказал РИА Новости, что предварительные данные учета специалисты получат в конце марта. Окончательные цифры будут представлены в сентябре 2022 года на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке. По результатам учета 2014-2015 годов в России обитало 523-540 тигров. По результатам учета 2004-2005 годов – 423-502 особи.

https://ria.ru/20220203/tigryata-1770779069.html

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владивосток, россия, амурские тигры, экология