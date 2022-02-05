https://ria.ru/20220205/svyaz-1771206983.html
COVID-19 вредит мозгу так же как и одна смертельная неизлечимая болезнь
Ученые установили, что COVID-19 может влиять на мозг, как Альцгеймер - РИА Новости, 05.02.2022
COVID-19 вредит мозгу так же как и одна смертельная неизлечимая болезнь
Ученые нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T09:57
2022-02-05T09:57
2022-02-05T15:44
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151809/35/1518093544_0:87:2100:1268_1920x0_80_0_0_5b0d3493270f60732da9440cf0be439b.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.Так, специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, которые отвечают за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера).По словам экспертов, дефектные рианодиновые рецепторы вовлечены в различные патогенные процессы, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.Как полагают исследователи, иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, а это в свою очередь приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.
https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771193780.html
https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770775436.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151809/35/1518093544_0:0:1868:1401_1920x0_80_0_0_258b6bea4a404390746c62454b7ed0c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
09:57 05.02.2022 (обновлено: 15:44 05.02.2022)
Ученые установили, что COVID-19 может влиять на мозг, как Альцгеймер
Ученые Колумбийского университета: COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере