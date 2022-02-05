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COVID-19 вредит мозгу так же как и одна смертельная неизлечимая болезнь
Ученые установили, что COVID-19 может влиять на мозг, как Альцгеймер - РИА Новости, 05.02.2022
COVID-19 вредит мозгу так же как и одна смертельная неизлечимая болезнь
Ученые нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T09:57
2022-02-05T15:44
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.Так, специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, которые отвечают за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера).По словам экспертов, дефектные рианодиновые рецепторы вовлечены в различные патогенные процессы, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.Как полагают исследователи, иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, а это в свою очередь приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.
https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771193780.html
https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770775436.html
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
09:57 05.02.2022 (обновлено: 15:44 05.02.2022)
 
Ученые установили, что COVID-19 может влиять на мозг, как Альцгеймер

Ученые Колумбийского университета: COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере

© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Depositphotos / Khakimullin
Рентгеновский снимок мозга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.
Так, специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, которые отвечают за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера).
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По словам экспертов, дефектные рианодиновые рецепторы вовлечены в различные патогенные процессы, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.
"Мы обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу", — пояснил руководитель программы, доктор медицинских наук Эндрю Маркс.
Как полагают исследователи, иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, а это в свою очередь приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.
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