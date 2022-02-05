https://ria.ru/20220205/svyaz-1771206983.html

COVID-19 вредит мозгу так же как и одна смертельная неизлечимая болезнь

Ученые установили, что COVID-19 может влиять на мозг, как Альцгеймер - РИА Новости, 05.02.2022

COVID-19 вредит мозгу так же как и одна смертельная неизлечимая болезнь

Ученые нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T09:57

2022-02-05T09:57

2022-02-05T15:44

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.Так, специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, которые отвечают за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера).По словам экспертов, дефектные рианодиновые рецепторы вовлечены в различные патогенные процессы, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.Как полагают исследователи, иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, а это в свою очередь приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771193780.html

https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770775436.html

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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19