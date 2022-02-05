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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/simptom-1771282453.html
Назван обманчивый симптом омикрона
Назван "обманчивый симптом" омикрона - РИА Новости, 05.02.2022
Назван обманчивый симптом омикрона
Во время вспышки омикрон-штамма коронавируса люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка, заявили специалисты из ZOE COVID Study, изучающие данные... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T23:55
2022-02-05T23:55
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
весь мир
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Во время вспышки омикрон-штамма коронавируса люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка, заявили специалисты из ZOE COVID Study, изучающие данные заразившихся пациентов. Несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков COVID-19, в последнее время, как показала статистика, он им не является."Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях", — отметили эксперты, подчеркнув, что тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.Медики отметили, что проблемы с ЖКТ действительно встречаются при омикрон-штамме. Однако они предположили, что прирост сообщений о таких симптомах связан не с особенностью "омикрона", а с ошибками людей, которые принимают их за COVID-19. По словам экспертов, зимой регулярно наблюдается рост пациентов с этими недугами.В публикации специалисты дали несколько простых советов, которые помогут избежать кишечных инфекций: так, по их словам, следует мыть руки до и во время приготовления еды, соблюдать гигиену при посещении общественных мест и придерживаться принципов здорового питания.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220205/omikron-1771251943.html
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в мире, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, весь мир, врачи
23:55 05.02.2022
 
Назван "обманчивый симптом" омикрона

ZOE COVID Study: рост жалоб на проблемы с ЖКТ не связан с омикрон-штаммом

© Fotolia / AllianceДевушка с болью в желудке
Девушка с болью в желудке - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Fotolia / Alliance
Девушка с болью в желудке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Во время вспышки омикрон-штамма коронавируса люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка, заявили специалисты из ZOE COVID Study, изучающие данные заразившихся пациентов. Несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков COVID-19, в последнее время, как показала статистика, он им не является.
"Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях", — отметили эксперты, подчеркнув, что тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.
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В публикации специалисты дали несколько простых советов, которые помогут избежать кишечных инфекций: так, по их словам, следует мыть руки до и во время приготовления еды, соблюдать гигиену при посещении общественных мест и придерживаться принципов здорового питания.
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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