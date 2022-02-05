https://ria.ru/20220205/simptom-1771282453.html

Назван обманчивый симптом омикрона

Назван "обманчивый симптом" омикрона - РИА Новости, 05.02.2022

Назван обманчивый симптом омикрона

Во время вспышки омикрон-штамма коронавируса люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка, заявили специалисты из ZOE COVID Study, изучающие данные... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T23:55

2022-02-05T23:55

2022-02-05T23:55

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Во время вспышки омикрон-штамма коронавируса люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка, заявили специалисты из ZOE COVID Study, изучающие данные заразившихся пациентов. Несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков COVID-19, в последнее время, как показала статистика, он им не является."Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях", — отметили эксперты, подчеркнув, что тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.Медики отметили, что проблемы с ЖКТ действительно встречаются при омикрон-штамме. Однако они предположили, что прирост сообщений о таких симптомах связан не с особенностью "омикрона", а с ошибками людей, которые принимают их за COVID-19. По словам экспертов, зимой регулярно наблюдается рост пациентов с этими недугами.В публикации специалисты дали несколько простых советов, которые помогут избежать кишечных инфекций: так, по их словам, следует мыть руки до и во время приготовления еды, соблюдать гигиену при посещении общественных мест и придерживаться принципов здорового питания.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220205/omikron-1771251943.html

https://ria.ru/20220205/karantin-1771239019.html

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