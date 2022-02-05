https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771244139.html

Джонсон и Макрон договорились работать над пакетом санкций против России

Джонсон и Макрон договорились работать над пакетом санкций против России - РИА Новости, 05.02.2022

Джонсон и Макрон договорились работать над пакетом санкций против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились с тем, что поиск дипломатического решения по Украине должен быть... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T15:55

2022-02-05T15:55

2022-02-05T15:55

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ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились с тем, что поиск дипломатического решения по Украине должен быть приоритетом, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров о ситуации вокруг Украины."Лидеры проинформировали друг друга о своих соответствующих обсуждениях с международными партнерами, включая визит премьер-министра в Киев на прошлой неделе. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться главным приоритетом", - отмечается в сообщении.Кроме того, Джонсон и Макрон договорились продолжать совместную работу по разработке пакета санкций, которые "вступят в силу немедленно, если Россия продолжит вторжение в Украину"."Лидеры обсудили свою работу по укреплению восточного фланга НАТО, гарантируя, что союзники будут полностью защищены от злонамеренной российской деятельности, где бы и как бы она ни происходила", - добавили на Даунинг-стрит.Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России. Кроме того, она отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.В свою очередь, посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что России есть чем ответить на возможные санкции со стороны Запада.В настоящее время Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года предоставляет правительству Великобритании юридическую базу для введения своих санкций и исполнения санкций ООН. В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины.Предложенные поправки к этому режиму расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит Британии ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций. Эти изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770507280.html

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