Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771244139.html
Джонсон и Макрон договорились работать над пакетом санкций против России
Джонсон и Макрон договорились работать над пакетом санкций против России - РИА Новости, 05.02.2022
Джонсон и Макрон договорились работать над пакетом санкций против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились с тем, что поиск дипломатического решения по Украине должен быть... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:55
2022-02-05T15:55
в мире
россия
оон
нато
великобритания
франция
борис джонсон
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761785706_0:0:2463:1386_1920x0_80_0_0_056e4dab5835ba753d6442302a33b356.jpg
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились с тем, что поиск дипломатического решения по Украине должен быть приоритетом, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров о ситуации вокруг Украины."Лидеры проинформировали друг друга о своих соответствующих обсуждениях с международными партнерами, включая визит премьер-министра в Киев на прошлой неделе. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться главным приоритетом", - отмечается в сообщении.Кроме того, Джонсон и Макрон договорились продолжать совместную работу по разработке пакета санкций, которые "вступят в силу немедленно, если Россия продолжит вторжение в Украину"."Лидеры обсудили свою работу по укреплению восточного фланга НАТО, гарантируя, что союзники будут полностью защищены от злонамеренной российской деятельности, где бы и как бы она ни происходила", - добавили на Даунинг-стрит.Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России. Кроме того, она отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.В свою очередь, посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что России есть чем ответить на возможные санкции со стороны Запада.В настоящее время Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года предоставляет правительству Великобритании юридическую базу для введения своих санкций и исполнения санкций ООН. В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины.Предложенные поправки к этому режиму расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит Британии ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций. Эти изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html
https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770507280.html
россия
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761785706_0:0:2463:1848_1920x0_80_0_0_43f4817f2e2348acb8dd84c34c129cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, нато, великобритания, франция, борис джонсон, эммануэль макрон
15:55 05.02.2022
 
Джонсон и Макрон договорились работать над пакетом санкций против России

Премьер Джонсон и президент Макрон договорились работать над пакетом санкций против России

© AP Photo / Christopher Furlong/PoolБорис Джонсон и Эммануэль Макрон
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились с тем, что поиск дипломатического решения по Украине должен быть приоритетом, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров о ситуации вокруг Украины.
"Лидеры проинформировали друг друга о своих соответствующих обсуждениях с международными партнерами, включая визит премьер-министра в Киев на прошлой неделе. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться главным приоритетом", - отмечается в сообщении.
Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 12:37
Bloomberg: Россия построила "финансовую крепость" против западных санкций
Кроме того, Джонсон и Макрон договорились продолжать совместную работу по разработке пакета санкций, которые "вступят в силу немедленно, если Россия продолжит вторжение в Украину".
"Лидеры обсудили свою работу по укреплению восточного фланга НАТО, гарантируя, что союзники будут полностью защищены от злонамеренной российской деятельности, где бы и как бы она ни происходила", - добавили на Даунинг-стрит.
Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России. Кроме того, она отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.
В свою очередь, посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что России есть чем ответить на возможные санкции со стороны Запада.
В настоящее время Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года предоставляет правительству Великобритании юридическую базу для введения своих санкций и исполнения санкций ООН. В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 16:10
В Европе испугались последствий введения санкций против России
Предложенные поправки к этому режиму расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит Британии ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций. Эти изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреРоссияООННАТОВеликобританияФранцияБорис ДжонсонЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала