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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/ptsr-1771239893.html
У пациентов с COVID-19 не будут требовать ПЦР-тест при лечении более недели
У пациентов с COVID-19 не будут требовать ПЦР-тест при лечении более недели - РИА Новости, 05.02.2022
У пациентов с COVID-19 не будут требовать ПЦР-тест при лечении более недели
Граждане, переболевшие COVID-19, смогут вернуться к работе и учебе без сдачи ПЦР-теста, если лечение продолжалось семь и более дней, следует из постановления... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:16
2022-02-05T17:36
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Граждане, переболевшие COVID-19, смогут вернуться к работе и учебе без сдачи ПЦР-теста, если лечение продолжалось семь и более дней, следует из постановления главного санитарного врача России, опубликованного на интернет-портале правовой информации.Указано, что лечение может проходить как в стационаре, так и амбулаторно. При этом, если лечение пациента с подтвержденным коронавирусом длится менее семи дней, то для выписки необходим отрицательный тест, полученный не ранее чем через три дня после положительного.Постановление вступает в силу в воскресенье.
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общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, пцр-тест, омикрон-штамм коронавируса
15:16 05.02.2022 (обновлено: 17:36 05.02.2022)
 
У пациентов с COVID-19 не будут требовать ПЦР-тест при лечении более недели

Пациентов, лечившихся от COVID-19 семь дней и более, выпишут без повторного ПЦР-теста

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Граждане, переболевшие COVID-19, смогут вернуться к работе и учебе без сдачи ПЦР-теста, если лечение продолжалось семь и более дней, следует из постановления главного санитарного врача России, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Указано, что лечение может проходить как в стационаре, так и амбулаторно.
При этом, если лечение пациента с подтвержденным коронавирусом длится менее семи дней, то для выписки необходим отрицательный тест, полученный не ранее чем через три дня после положительного.
Постановление вступает в силу в воскресенье.
Медицинский работник в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
15:03Распространение коронавируса
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19
 
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