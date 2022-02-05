https://ria.ru/20220205/ptsr-1771239893.html

У пациентов с COVID-19 не будут требовать ПЦР-тест при лечении более недели

У пациентов с COVID-19 не будут требовать ПЦР-тест при лечении более недели - РИА Новости, 05.02.2022

У пациентов с COVID-19 не будут требовать ПЦР-тест при лечении более недели

Граждане, переболевшие COVID-19, смогут вернуться к работе и учебе без сдачи ПЦР-теста, если лечение продолжалось семь и более дней, следует из постановления... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T15:16

2022-02-05T15:16

2022-02-05T17:36

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

пцр-тест

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842061_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_71c7399846b2f21723a02cb8abf87d64.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Граждане, переболевшие COVID-19, смогут вернуться к работе и учебе без сдачи ПЦР-теста, если лечение продолжалось семь и более дней, следует из постановления главного санитарного врача России, опубликованного на интернет-портале правовой информации.Указано, что лечение может проходить как в стационаре, так и амбулаторно. При этом, если лечение пациента с подтвержденным коронавирусом длится менее семи дней, то для выписки необходим отрицательный тест, полученный не ранее чем через три дня после положительного.Постановление вступает в силу в воскресенье.

https://ria.ru/20220205/karantin-1771239019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, пцр-тест, омикрон-штамм коронавируса