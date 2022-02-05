Во Франции применили газ на протестах против кандидата в президенты Земмура
Полиция применила газ на протестах в Лилле против кандидата в президенты от правых Земмура
© AP Photo / Bob EdmeПлакаты с изображением Эрика Земмура
© AP Photo / Bob Edme
Плакаты с изображением Эрика Земмура
ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ во время демонстраций во французском Лилле против приезда в город кандидата в президенты крайне правых взглядов Эрика Земмура для проведения предвыборного митинга, сообщает местная газета Voix du Nord.
В субботу утром несколько сотен человек вышли на демонстрации в Лилле против Земмура за несколько часов до его приезда в город для проведения митинга. К протестующим присоединилась мэр города Мартин Обри, которая днем ранее заявила, что в Лилле Земмура "не приветствуют".
Как сообщает газета, в ходе протестов полиция была вынуждена несколько раз применить слезоточивый газ, в частности после того, как один из демонстрантов обстрелял правоохранителей фейерверком, а также после того, как протестующие зажгли дымовые шашки. Кроме того, с помощью слезоточивого газа полиция пыталась разогнать толпу из около двадцати человек, полностью одетых в черную одежду, которые хотели помешать задержанию одного из протестующих.
Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. 5 декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.
Кандидат в президенты Франции известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию - принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.