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Во Франции применили газ на протестах против кандидата в президенты Земмура
Во Франции применили газ на протестах против кандидата в президенты Земмура - РИА Новости, 05.02.2022
Во Франции применили газ на протестах против кандидата в президенты Земмура
Полиция применила слезоточивый газ во время демонстраций во французском Лилле против приезда в город кандидата в президенты крайне правых взглядов Эрика Земмура РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T22:08
2022-02-05T22:08
в мире
лилль
франция
эрик земмур
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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ во время демонстраций во французском Лилле против приезда в город кандидата в президенты крайне правых взглядов Эрика Земмура для проведения предвыборного митинга, сообщает местная газета Voix du Nord.В субботу утром несколько сотен человек вышли на демонстрации в Лилле против Земмура за несколько часов до его приезда в город для проведения митинга. К протестующим присоединилась мэр города Мартин Обри, которая днем ранее заявила, что в Лилле Земмура "не приветствуют".Как сообщает газета, в ходе протестов полиция была вынуждена несколько раз применить слезоточивый газ, в частности после того, как один из демонстрантов обстрелял правоохранителей фейерверком, а также после того, как протестующие зажгли дымовые шашки. Кроме того, с помощью слезоточивого газа полиция пыталась разогнать толпу из около двадцати человек, полностью одетых в черную одежду, которые хотели помешать задержанию одного из протестующих.Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. 5 декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.Кандидат в президенты Франции известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию - принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
https://ria.ru/20220205/nato-1771277275.html
https://ria.ru/20220205/obvinenie-1771246099.html
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в мире, лилль, франция, эрик земмур
22:08 05.02.2022
 
Во Франции применили газ на протестах против кандидата в президенты Земмура

Полиция применила газ на протестах в Лилле против кандидата в президенты от правых Земмура

© AP Photo / Bob EdmeПлакаты с изображением Эрика Земмура
Плакаты с изображением Эрика Земмура - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Bob Edme
Плакаты с изображением Эрика Земмура
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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ во время демонстраций во французском Лилле против приезда в город кандидата в президенты крайне правых взглядов Эрика Земмура для проведения предвыборного митинга, сообщает местная газета Voix du Nord.
В субботу утром несколько сотен человек вышли на демонстрации в Лилле против Земмура за несколько часов до его приезда в город для проведения митинга. К протестующим присоединилась мэр города Мартин Обри, которая днем ранее заявила, что в Лилле Земмура "не приветствуют".
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Как сообщает газета, в ходе протестов полиция была вынуждена несколько раз применить слезоточивый газ, в частности после того, как один из демонстрантов обстрелял правоохранителей фейерверком, а также после того, как протестующие зажгли дымовые шашки. Кроме того, с помощью слезоточивого газа полиция пыталась разогнать толпу из около двадцати человек, полностью одетых в черную одежду, которые хотели помешать задержанию одного из протестующих.
Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. 5 декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.
Кандидат в президенты Франции известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию - принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
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