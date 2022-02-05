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https://ria.ru/20220205/poroshenko-1771248652.html
Порошенко назвал неожиданного "ангела хранителя" для Украины
Порошенко назвал неожиданного "ангела хранителя" для Украины - РИА Новости, 05.02.2022
Порошенко назвал неожиданного "ангела хранителя" для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценит роль США и Великобритании, но важнее всего для Украины поддержка Евросоюза. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:41
2022-02-05T16:41
в мире
ангела меркель
россия
борис джонсон
нато
киев
украина
петр порошенко
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценит роль США и Великобритании, но важнее всего для Украины поддержка Евросоюза."Прежде всего, я очень высоко оцениваю роль США. Именно американские спецслужбы предоставили нам первые данные об опасных передвижениях российских войск на границе в октябре. Я также благодарен Великобритании и моему другу Борису Джонсону, который был гостем здесь, в Киеве. Но самое важное для нас - это поддержка Европейского Союза", - заявил Порошенко немецкому телеканалу N-tv.По его словам, Германия играет ключевую роль в том, что касается перспектив членства в ЕС для Украины и Грузии. ФРГ и экс-канцлер Ангела Меркель были для Украины "чем-то вроде ангела-хранителя", сказал Порошенко, отметив, что при поддержке Меркель было подписано соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в 2014 году.Говоря о нежелании Берлина поставлять вооружения, Порошенко заявил, что Украина никогда не говорила о "наступательном летальном оружии", речь идет об обороне страны. Экс-президент также заявил, что конфликт в стране находится в горячей фазе, и подчеркнул важность дипломатических каналов, в том числе "нормандского формата".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220205/postavki-1771209649.html
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в мире, ангела меркель, россия, борис джонсон, нато, киев, украина, петр порошенко
16:41 05.02.2022
 
Порошенко назвал неожиданного "ангела хранителя" для Украины

Порошенко: для Украины важнее всего поддержка Евросоюза

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценит роль США и Великобритании, но важнее всего для Украины поддержка Евросоюза.
"Прежде всего, я очень высоко оцениваю роль США. Именно американские спецслужбы предоставили нам первые данные об опасных передвижениях российских войск на границе в октябре. Я также благодарен Великобритании и моему другу Борису Джонсону, который был гостем здесь, в Киеве. Но самое важное для нас - это поддержка Европейского Союза", - заявил Порошенко немецкому телеканалу N-tv.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
10:28
В Германии ответили на "словесный выпад" Украины из-за поставок оружия
По его словам, Германия играет ключевую роль в том, что касается перспектив членства в ЕС для Украины и Грузии. ФРГ и экс-канцлер Ангела Меркель были для Украины "чем-то вроде ангела-хранителя", сказал Порошенко, отметив, что при поддержке Меркель было подписано соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в 2014 году.
Говоря о нежелании Берлина поставлять вооружения, Порошенко заявил, что Украина никогда не говорила о "наступательном летальном оружии", речь идет об обороне страны. Экс-президент также заявил, что конфликт в стране находится в горячей фазе, и подчеркнул важность дипломатических каналов, в том числе "нормандского формата".
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 14:25
Шредер назвал претензии Украины к Германии переходом всех границ
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
 
В миреАнгела МеркельРоссияБорис ДжонсонНАТОКиевУкраинаПетр Порошенко
 
 
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