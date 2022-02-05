https://ria.ru/20220205/poroshenko-1771248652.html

Порошенко назвал неожиданного "ангела хранителя" для Украины

Порошенко назвал неожиданного "ангела хранителя" для Украины - РИА Новости, 05.02.2022

Порошенко назвал неожиданного "ангела хранителя" для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценит роль США и Великобритании, но важнее всего для Украины поддержка Евросоюза. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:41

2022-02-05T16:41

2022-02-05T16:41

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценит роль США и Великобритании, но важнее всего для Украины поддержка Евросоюза."Прежде всего, я очень высоко оцениваю роль США. Именно американские спецслужбы предоставили нам первые данные об опасных передвижениях российских войск на границе в октябре. Я также благодарен Великобритании и моему другу Борису Джонсону, который был гостем здесь, в Киеве. Но самое важное для нас - это поддержка Европейского Союза", - заявил Порошенко немецкому телеканалу N-tv.По его словам, Германия играет ключевую роль в том, что касается перспектив членства в ЕС для Украины и Грузии. ФРГ и экс-канцлер Ангела Меркель были для Украины "чем-то вроде ангела-хранителя", сказал Порошенко, отметив, что при поддержке Меркель было подписано соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в 2014 году.Говоря о нежелании Берлина поставлять вооружения, Порошенко заявил, что Украина никогда не говорила о "наступательном летальном оружии", речь идет об обороне страны. Экс-президент также заявил, что конфликт в стране находится в горячей фазе, и подчеркнул важность дипломатических каналов, в том числе "нормандского формата".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220205/postavki-1771209649.html

https://ria.ru/20220128/shreder-1769987061.html

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в мире, ангела меркель, россия, борис джонсон, нато, киев, украина, петр порошенко