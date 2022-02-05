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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/pik-1771193604.html
В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19
Россия достигнет пика заболеваемости COVID-19, скорее всего, в середине февраля, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T03:16
2022-02-05T09:33
распространение коронавируса
наталья пшеничная
общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия достигнет пика заболеваемости COVID-19, скорее всего, в середине февраля, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.Пшеничная отметила, что столь резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать и такое же резкое снижение, как это было в других странах.По словам специалиста, защита от "омикрона" остается той же, что и раньше, — прежде всего это вакцинация и ревакцинация. По-прежнему актуальны и ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил.Накануне число новых случаев COVID-19 в России превысило 168 тысяч, почти 17,8 тысяч пациентов госпитализировали, умерли 682 человека. Общее число заразившихся приближается к 12,5 миллиона, из них 334 тысячи человек спасти не удалось.Омикрон-штамм выявили уже в 83 регионах. По словам медиков, этот вариант коронавируса распространяется быстрее варианта "дельта". Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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наталья пшеничная, общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии
03:16 05.02.2022 (обновлено: 09:33 05.02.2022)
 
В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19

Вирусолог Пшеничная: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине февраля

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия достигнет пика заболеваемости COVID-19, скорее всего, в середине февраля, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

"В ближайшие две-три недели, вполне вероятно, "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов Российской Федерации. И к середине февраля, а возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими", — сказала она.

Пшеничная отметила, что столь резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать и такое же резкое снижение, как это было в других странах.
По словам специалиста, защита от "омикрона" остается той же, что и раньше, — прежде всего это вакцинация и ревакцинация. По-прежнему актуальны и ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил.
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Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов
Накануне число новых случаев COVID-19 в России превысило 168 тысяч, почти 17,8 тысяч пациентов госпитализировали, умерли 682 человека. Общее число заразившихся приближается к 12,5 миллиона, из них 334 тысячи человек спасти не удалось.
Омикрон-штамм выявили уже в 83 регионах. По словам медиков, этот вариант коронавируса распространяется быстрее варианта "дельта". Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирус в России
 
 
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