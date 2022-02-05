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В Кремле предложили заменить термин "фейк-ньюз" на "блумберг-ньюз"
В Кремле предложили заменить термин "фейк-ньюз" на "блумберг-ньюз" - РИА Новости, 05.02.2022
В Кремле предложили заменить термин "фейк-ньюз" на "блумберг-ньюз"
Ошибочная публикация агентства Блумберг о начале "вторжения" России на Украину показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям,... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:19
2022-02-05T14:22
дмитрий песков
в мире
россия
киев
украина
нато
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ошибочная публикация агентства Блумберг о начале "вторжения" России на Украину показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", — сказал он.По мнению пресс-секретаря, это иллюстрация того, к чему может привести атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине агрессивных действий "наших контрагентов в Европе". Минувшей ночью агентство выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину. Вскоре его удалили — Bloomberg признало ошибку и пообещало провести расследование.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html
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дмитрий песков, в мире, россия, киев, украина, нато
11:19 05.02.2022 (обновлено: 14:22 05.02.2022)
 
В Кремле предложили заменить термин "фейк-ньюз" на "блумберг-ньюз"

Песков назвал статью Bloomberg о вторжении России иллюстрацией напряженности в мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ошибочная публикация агентства Блумберг о начале "вторжения" России на Украину показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", — сказал он.
По мнению пресс-секретаря, это иллюстрация того, к чему может привести атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине агрессивных действий "наших контрагентов в Европе".

"А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Блумберг, <…> можно даже говорить не "фейк-ньюз", а "блумберг-ньюз", что будет иметь под собой основания", — заключил Песков.

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Минувшей ночью агентство выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину. Вскоре его удалили — Bloomberg признало ошибку и пообещало провести расследование.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
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В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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