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Наука
https://ria.ru/20220205/otkrytiya-1771198982.html
В Крыму разработали метод обнаружения предвестников землетрясения
В Крыму разработали метод обнаружения предвестников землетрясения - РИА Новости, 05.02.2022
В Крыму разработали метод обнаружения предвестников землетрясения
Уникальная методика обнаружения предвестников надвигающегося землетрясения с помощью измерений вариации геомагнитных полей разработана учеными Крымской... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T07:37
2022-02-05T09:52
наука
общество
российская академия наук
институт прикладной геофизики им. академика е.к. федорова
крымская астрофизическая обсерватория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости, Максим Грознов. Уникальная методика обнаружения предвестников надвигающегося землетрясения с помощью измерений вариации геомагнитных полей разработана учеными Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) в сотрудничестве с ведущими научными центрами России, сообщил РИА Новости заместитель директора КрАО по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.Индикатором приближения экстремальных сейсмических событий служат изменения локального геомагнитного поля, сообщил ученый. Исследования приводят к выявлению предвестника события за время в среднем порядка от суток до 5-6 часов до ожидаемого землетрясения. Ученый отметил, что исследования проводилась с 2020 года на нескольких станциях в Крыму, результаты подтвердились в отношении более чем 20 землетрясений, которые произошли в мире за этот период."Сейчас стоит задача определения направления, локализации сектора (сейсмической активности) и предсказания землетрясения (в определенной географической местности), хотя бы начиная с семибалльного. Сейчас мы исследуем недавние сейсмические события, которые произошли в Индонезии", - сказал ученый, добавив, что итоги исследований опубликованы в научных изданиях.Интересными оказались итоги биофизических исследований, проводимые параллельно с участием пчелиных семей, рассказал Вольвач. Оказалось, что изменения геомагнитного поля коррелировали с колебаниями уровня шума, производимого пчелами в улье, отметил ученый. Установленная в ульях аппаратура фиксировала изменения уровня шума, производимого пчелами за несколько часов до землетрясений. Возможный механизм восприятия насекомыми слабых колебаний магнитного поля связан с наличием особых клеток, содержащих фрагменты с большой концентрацией железа. Эти клетки, как считают биологи, служат пчелам в качестве естественного компаса, позволяющего ориентироваться в пространстве на большом удалении от улья и способны реагировать на крайне слабые возмущения внешнего магнитного поля, рассказал собеседник агентства.Исследования колебаний магнитного поля Земли проводятся на геодинамическом полигоне в Кацивели (Крым) с помощью кварцевой цифровой магнитовариационной станции. В исследованиях, кроме ученых КрАО, принимают участие Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН, Институт прикладной геофизики им. академика Е. К. Федорова, Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и ряд других учреждений.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/zemletryasenie-1591101389.html
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общество, российская академия наук, институт прикладной геофизики им. академика е.к. федорова, крымская астрофизическая обсерватория
07:37 05.02.2022 (обновлено: 09:52 05.02.2022)
 
В Крыму разработали метод обнаружения предвестников землетрясения

Ученый Вольвач: в Крыму разработали метод обнаружения предвестников землетрясения

© Depositphotos / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Depositphotos / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости, Максим Грознов. Уникальная методика обнаружения предвестников надвигающегося землетрясения с помощью измерений вариации геомагнитных полей разработана учеными Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) в сотрудничестве с ведущими научными центрами России, сообщил РИА Новости заместитель директора КрАО по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.
"Для области радиусом до трех тысяч километров от центра исследований - Кацивели (южный берег Крыма) - разработана методика, позволяющая с помощью измерения особых вариаций электромагнитных полей, которые возникают непосредственно перед землетрясением, обнаруживать возникновение процесса "итоговой подготовки" сейсмических событий", - сказал Вольвач.
Индикатором приближения экстремальных сейсмических событий служат изменения локального геомагнитного поля, сообщил ученый. Исследования приводят к выявлению предвестника события за время в среднем порядка от суток до 5-6 часов до ожидаемого землетрясения. Ученый отметил, что исследования проводилась с 2020 года на нескольких станциях в Крыму, результаты подтвердились в отношении более чем 20 землетрясений, которые произошли в мире за этот период.
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Интересными оказались итоги биофизических исследований, проводимые параллельно с участием пчелиных семей, рассказал Вольвач. Оказалось, что изменения геомагнитного поля коррелировали с колебаниями уровня шума, производимого пчелами в улье, отметил ученый. Установленная в ульях аппаратура фиксировала изменения уровня шума, производимого пчелами за несколько часов до землетрясений. Возможный механизм восприятия насекомыми слабых колебаний магнитного поля связан с наличием особых клеток, содержащих фрагменты с большой концентрацией железа. Эти клетки, как считают биологи, служат пчелам в качестве естественного компаса, позволяющего ориентироваться в пространстве на большом удалении от улья и способны реагировать на крайне слабые возмущения внешнего магнитного поля, рассказал собеседник агентства.
Исследования колебаний магнитного поля Земли проводятся на геодинамическом полигоне в Кацивели (Крым) с помощью кварцевой цифровой магнитовариационной станции. В исследованиях, кроме ученых КрАО, принимают участие Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН, Институт прикладной геофизики им. академика Е. К. Федорова, Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и ряд других учреждений.
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НаукаОбществоРоссийская академия наукИнститут Прикладной Геофизики им. Академика Е.К. ФедороваКрымская астрофизическая обсерватория
 
 
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