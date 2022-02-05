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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/omikron-1771251943.html
Эксперт сравнил характер распространения "омикрона" с подъемом гриппа
Эксперт сравнил характер распространения "омикрона" с подъемом гриппа - РИА Новости, 05.02.2022
Эксперт сравнил характер распространения "омикрона" с подъемом гриппа
Характер эпидпроцесса при "омикроне" схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, эта особенность и позволяет отказаться от изоляции контактных лиц и... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T17:24
2022-02-05T17:27
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
грипп
орви
александр горелов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Характер эпидпроцесса при "омикроне" схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, эта особенность и позволяет отказаться от изоляции контактных лиц и сконцентрировать усилия на работе с больными COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа", - сказал Горелов.Схожесть эпидемического процесса позволяет отказаться от изоляции контактных, что нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами, и сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания, пояснил специалист.
https://ria.ru/20220201/gripp-1770402408.html
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омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, грипп, орви, александр горелов
17:24 05.02.2022 (обновлено: 17:27 05.02.2022)
 
Эксперт сравнил характер распространения "омикрона" с подъемом гриппа

Эксперт Горелов сравнил характер распространения омикрон-штамма с сезонным подъемом ОРВИ

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Характер эпидпроцесса при "омикроне" схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, эта особенность и позволяет отказаться от изоляции контактных лиц и сконцентрировать усилия на работе с больными COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа", - сказал Горелов.
Схожесть эпидемического процесса позволяет отказаться от изоляции контактных, что нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами, и сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания, пояснил специалист.
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 03:30
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
 
Распространение коронавирусаОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоГриппОРВИАлександр Горелов
 
 
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