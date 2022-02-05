17:24 05.02.2022 (обновлено: 17:27 05.02.2022)
Эксперт сравнил характер распространения "омикрона" с подъемом гриппа
Эксперт Горелов сравнил характер распространения омикрон-штамма с сезонным подъемом ОРВИ
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Характер эпидпроцесса при "омикроне" схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, эта особенность и позволяет отказаться от изоляции контактных лиц и сконцентрировать усилия на работе с больными COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа", - сказал Горелов.
Схожесть эпидемического процесса позволяет отказаться от изоляции контактных, что нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами, и сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания, пояснил специалист.