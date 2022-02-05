https://ria.ru/20220205/omikron-1771251943.html

Эксперт сравнил характер распространения "омикрона" с подъемом гриппа

Эксперт сравнил характер распространения "омикрона" с подъемом гриппа - РИА Новости, 05.02.2022

Эксперт сравнил характер распространения "омикрона" с подъемом гриппа

Характер эпидпроцесса при "омикроне" схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, эта особенность и позволяет отказаться от изоляции контактных лиц и... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T17:24

2022-02-05T17:24

2022-02-05T17:27

распространение коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

грипп

орви

александр горелов

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Характер эпидпроцесса при "омикроне" схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, эта особенность и позволяет отказаться от изоляции контактных лиц и сконцентрировать усилия на работе с больными COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа", - сказал Горелов.Схожесть эпидемического процесса позволяет отказаться от изоляции контактных, что нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами, и сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания, пояснил специалист.

https://ria.ru/20220201/gripp-1770402408.html

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омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, грипп, орви, александр горелов