19:11 05.02.2022 (обновлено: 21:09 05.02.2022)
Зампостпреда России в ООН призвал США отреагировать на обстрелы Донецка
Зампостпреда России в ООН Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка
© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинский военнослужащий рядом с разрушенным зданием возле Авдеевки, Донецкая область
ООН, 5 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка украинской армией.
Дипломат перепостил в Twitter фотографию, на которой виден дым, поднимающийся над окраинами города после минометного обстрела со стороны ВСУ.
While the West continues its hype about alleged Russian plans for attacking #Ukraine,Ukrainian army openly continues its routine-shelling of residential areas and killing and maiming civilians brazenly breaching #MinskAgreements.Where is @USAmbUN reaction? #KeepCalmAndBlameRussia https://t.co/6vyIl09Bco— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) February 5, 2022
"В то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов России напасть на Украину, украинская армия открыто продолжает привычные обстрелы жилых районов, (продолжает. — Прим. ред.) убивать и калечить мирных жителей, нагло нарушая Минские соглашения. Где реакция постпреда США при ООН?" — написал Полянский.
Минувшей ночью агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторгается на Украину". Вскоре его удалили, агентство заявило, что это была ошибка, и пообещало провести расследование. Несколько часов спустя немецкий таблоид Bild выпустил свой материал — доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы "плане" по присоединению Украины. В той же статье приводился комментарий российского посольства, в котором эти утверждения назывались "странной смесью из спекуляций и слухов".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, отметил, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В Госдуме их назвали информационным ударом по России, способствующем росту нестабильности и нагнетанию истерии.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.