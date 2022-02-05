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Зампостпреда России в ООН призвал США отреагировать на обстрелы Донецка
Зампостпреда России в ООН призвал США отреагировать на обстрелы Донецка - РИА Новости, 05.02.2022
Зампостпреда России в ООН призвал США отреагировать на обстрелы Донецка
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка украинской армией. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T19:11
2022-02-05T21:09
в мире
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
оон
нато
сша
киев
россия
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ООН, 5 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка украинской армией. Дипломат перепостил в Twitter фотографию, на которой виден дым, поднимающийся над окраинами города после минометного обстрела со стороны ВСУ. "В то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов России напасть на Украину, украинская армия открыто продолжает привычные обстрелы жилых районов, (продолжает. — Прим. ред.) убивать и калечить мирных жителей, нагло нарушая Минские соглашения. Где реакция постпреда США при ООН?" — написал Полянский.Об обстрелах окраины Донецка ранее сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Это подтвердил и глава администрации города Алексей Кулемзин. Минувшей ночью агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторгается на Украину". Вскоре его удалили, агентство заявило, что это была ошибка, и пообещало провести расследование. Несколько часов спустя немецкий таблоид Bild выпустил свой материал — доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы "плане" по присоединению Украины. В той же статье приводился комментарий российского посольства, в котором эти утверждения назывались "странной смесью из спекуляций и слухов".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, отметил, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В Госдуме их назвали информационным ударом по России, способствующем росту нестабильности и нагнетанию истерии.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
https://ria.ru/20220205/donbass-1771196746.html
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в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, оон, нато, сша, киев, россия
19:11 05.02.2022 (обновлено: 21:09 05.02.2022)
 
Зампостпреда России в ООН призвал США отреагировать на обстрелы Донецка

Зампостпреда России в ООН Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинский военнослужащий рядом с разрушенным зданием возле Авдеевки, Донецкая область
Украинский военнослужащий рядом с разрушенным зданием возле Авдеевки, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
ООН, 5 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка украинской армией.
Дипломат перепостил в Twitter фотографию, на которой виден дым, поднимающийся над окраинами города после минометного обстрела со стороны ВСУ.
"В то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов России напасть на Украину, украинская армия открыто продолжает привычные обстрелы жилых районов, (продолжает. — Прим. ред.) убивать и калечить мирных жителей, нагло нарушая Минские соглашения. Где реакция постпреда США при ООН?" — написал Полянский.
Об обстрелах окраины Донецка ранее сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Это подтвердил и глава администрации города Алексей Кулемзин.
Документы и личные вещи российского переводчика Андрея Миронова и итальянского журналиста Андреа Роккелли - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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В Италии раскрыли подробности гибели журналистов в Донбассе
Минувшей ночью агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторгается на Украину". Вскоре его удалили, агентство заявило, что это была ошибка, и пообещало провести расследование. Несколько часов спустя немецкий таблоид Bild выпустил свой материал — доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы "плане" по присоединению Украины. В той же статье приводился комментарий российского посольства, в котором эти утверждения назывались "странной смесью из спекуляций и слухов".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, отметил, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В Госдуме их назвали информационным ударом по России, способствующем росту нестабильности и нагнетанию истерии.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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