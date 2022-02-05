https://ria.ru/20220205/nato-1771277275.html

Ле Пен заявила, что Франция выйдет из НАТО в случае ее избрания президентом

Ле Пен заявила, что Франция выйдет из НАТО в случае ее избрания президентом - РИА Новости, 05.02.2022

Ле Пен заявила, что Франция выйдет из НАТО в случае ее избрания президентом

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что страна выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T21:51

2022-02-05T21:51

2022-02-05T23:32

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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что страна выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах."Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков…Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты", - сказала Ле Пен в субботу, выступая в Реймсе на встрече со своими избирателями.В ходе встречи публике были продемонстрированы видеообращения политиков из других стран, в том числе Австрии, Нидерландов, Италии и Португалии, которые поддерживают кандидатуру Ле Пен на президентских выборах. В ее поддержку также высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html

https://ria.ru/20211205/zemmur-1762294199.html

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в мире, франция, нато, марин ле пен