Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/lukashenko-1771274999.html
Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и Казахстане
Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и Казахстане - РИА Новости, 05.02.2022
Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и Казахстане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что участникам акций протестов в 2020 году нельзя было потворствовать иначе была бы ситуация, как в... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:10
2022-02-05T21:10
в мире
александр лукашенко
оон
актау
жанаозен
белоруссия
владимир соловьев (телеведущий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_c337cc42f6032958a1fe96a81fc8b4dc.jpg
МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что участникам акций протестов в 2020 году нельзя было потворствовать иначе была бы ситуация, как в Казахстане."Знаете, пошла волна на всех… вот это единственный момент, где они, наверно, нас переиграли. Насилие, насилие, фотографии везде, лицо разбитое, кровь течет – бычья кровь. Кругом были фейки, кроме того, что кто-то по мордасам там получил, это мало. Надо было это показать: на белой рубашке кровь там. Это элементарно, если хотите, мы можем вам рассказать, как это делается, хотя вы лучше меня это умеете делать. Поэтому они в этом плане нас переиграли с этим насилием", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, извинения, которое позже принесло руководство правоохранительных органов, с ним не было согласовано."А не надо ничего брать на себя, не надо, если ты не виноват, и не надо им потворствовать, ибо было бы как в Казахстане", - отметил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.В Казахстане в начале января прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770830346.html
https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html
актау
жанаозен
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a3005bb4cac1a14e969ec6930a5769ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, оон, актау, жанаозен, белоруссия, владимир соловьев (телеведущий)
21:10 05.02.2022
 
Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и Казахстане

Лукашенко: оппозиции нельзя было потворствовать в 2020 году, было бы, как в Казахстане

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что участникам акций протестов в 2020 году нельзя было потворствовать иначе была бы ситуация, как в Казахстане.
"Знаете, пошла волна на всех… вот это единственный момент, где они, наверно, нас переиграли. Насилие, насилие, фотографии везде, лицо разбитое, кровь течет – бычья кровь. Кругом были фейки, кроме того, что кто-то по мордасам там получил, это мало. Надо было это показать: на белой рубашке кровь там. Это элементарно, если хотите, мы можем вам рассказать, как это делается, хотя вы лучше меня это умеете делать. Поэтому они в этом плане нас переиграли с этим насилием", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Минске. 3 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 12:12
Лукашенко хочет закупить у России почти всю технику, участвующую в учениях
По его словам, извинения, которое позже принесло руководство правоохранительных органов, с ним не было согласовано.
"А не надо ничего брать на себя, не надо, если ты не виноват, и не надо им потворствовать, ибо было бы как в Казахстане", - отметил Лукашенко.
Участники несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 12:09Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал о разочаровании бежавших на Запад оппозиционеров
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
В Казахстане в начале января прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
 
В миреАлександр ЛукашенкоООНАктауЖанаозенБелоруссияВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала