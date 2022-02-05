https://ria.ru/20220205/lukashenko-1771274999.html

Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и Казахстане

Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и Казахстане - РИА Новости, 05.02.2022

Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что участникам акций протестов в 2020 году нельзя было потворствовать иначе была бы ситуация, как в... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T21:10

2022-02-05T21:10

2022-02-05T21:10

в мире

александр лукашенко

оон

актау

жанаозен

белоруссия

владимир соловьев (телеведущий)

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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что участникам акций протестов в 2020 году нельзя было потворствовать иначе была бы ситуация, как в Казахстане."Знаете, пошла волна на всех… вот это единственный момент, где они, наверно, нас переиграли. Насилие, насилие, фотографии везде, лицо разбитое, кровь течет – бычья кровь. Кругом были фейки, кроме того, что кто-то по мордасам там получил, это мало. Надо было это показать: на белой рубашке кровь там. Это элементарно, если хотите, мы можем вам рассказать, как это делается, хотя вы лучше меня это умеете делать. Поэтому они в этом плане нас переиграли с этим насилием", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, извинения, которое позже принесло руководство правоохранительных органов, с ним не было согласовано."А не надо ничего брать на себя, не надо, если ты не виноват, и не надо им потворствовать, ибо было бы как в Казахстане", - отметил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.В Казахстане в начале января прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770830346.html

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html

актау

жанаозен

белоруссия

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в мире, александр лукашенко, оон, актау, жанаозен, белоруссия, владимир соловьев (телеведущий)