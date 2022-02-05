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В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 05.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области выявили 11 701 случай заражения коронавирусом, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:31
2022-02-05T11:31
2022-02-05T11:32
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области выявили 11 701 случай заражения коронавирусом, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным портала, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 11 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека умерли. Днём ранее количество новых случаев составляло 11 255 человек.
https://ria.ru/20220204/omikron-1771116132.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии
11:31 05.02.2022 (обновлено: 11:32 05.02.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом
В Подмосковье выявили 11 701 новый случай COVID-19 за сутки