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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771215784.html
В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 05.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области выявили 11 701 случай заражения коронавирусом, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:31
2022-02-05T11:32
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области выявили 11 701 случай заражения коронавирусом, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным портала, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 11 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека умерли. Днём ранее количество новых случаев составляло 11 255 человек.
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московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии
11:31 05.02.2022 (обновлено: 11:32 05.02.2022)
 
В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

В Подмосковье выявили 11 701 новый случай COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи на территории ФМБА в Химках
Автомобили скорой помощи на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили скорой помощи на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области выявили 11 701 случай заражения коронавирусом, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным портала, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 11 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека умерли. Днём ранее количество новых случаев составляло 11 255 человек.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 16:48Распространение коронавируса
Более половины случаев COVID-19 в России вызвано "омикроном"
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирус в России
 
 
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