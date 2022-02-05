https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771215784.html

В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 05.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области выявили 11 701 случай заражения коронавирусом, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T11:31

2022-02-05T11:31

2022-02-05T11:32

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744571_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_c3a05c5e1fb3b79cfe4e53686a6d271d.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области выявили 11 701 случай заражения коронавирусом, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным портала, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 11 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека умерли. Днём ранее количество новых случаев составляло 11 255 человек.

https://ria.ru/20220204/omikron-1771116132.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии