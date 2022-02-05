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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771215441.html
В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 22 444 новых случая COVID, умерли 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:26
2022-02-05T11:49
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 22 444 новых случая COVID, умерли 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Также отмечается, что всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 477 035 случаев коронавируса, выздоровели 2 021 805 человек, умерли из-за COVID 39 353 человека."За сутки госпитализированы 1566 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 576 человек... Доля госпитализаций составляет 7%", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, общество
11:26 05.02.2022 (обновлено: 11:49 05.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 22 444 новых случая COVID-19, умерли 82 человека

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 22 444 новых случая COVID, умерли 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 22 444, 1566 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 13 840, 82 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 477 035 случаев коронавируса, выздоровели 2 021 805 человек, умерли из-за COVID 39 353 человека.
"За сутки госпитализированы 1566 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 576 человек... Доля госпитализаций составляет 7%", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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