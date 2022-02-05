https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771215441.html
В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 22 444 новых случая COVID, умерли 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:26
2022-02-05T11:26
2022-02-05T11:49
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 22 444 новых случая COVID, умерли 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Также отмечается, что всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 477 035 случаев коронавируса, выздоровели 2 021 805 человек, умерли из-за COVID 39 353 человека."За сутки госпитализированы 1566 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 576 человек... Доля госпитализаций составляет 7%", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, общество
11:26 05.02.2022 (обновлено: 11:49 05.02.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 22 444 новых случая COVID-19, умерли 82 человека