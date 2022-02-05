https://ria.ru/20220205/koronavirus-1771215441.html

В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1566 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 22 444 новых случая COVID, умерли 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T11:26

2022-02-05T11:26

2022-02-05T11:49

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 22 444 новых случая COVID, умерли 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Также отмечается, что всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 477 035 случаев коронавируса, выздоровели 2 021 805 человек, умерли из-за COVID 39 353 человека."За сутки госпитализированы 1566 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 576 человек... Доля госпитализаций составляет 7%", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html

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