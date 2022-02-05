В США испугались сближения России и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина

00:26 05.02.2022 (обновлено: 08:54 05.02.2022)
В США заявили о сближении России и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина
Сотрудник Госдепа Критенбринк: США ждали, что Си Цзиньпин повлияет на Путина по Украине
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным должен был побудить российского лидера к дипломатическому урегулированию и деэскалации кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка.
"Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран", — сказал он в ходе спецбрифинга.
"На мой взгляд, будет справедливо утверждать, что встреча президента Путина и председателя Си Цзиньпина, как и их совместное заявление, отражает подход, которого две страны уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно на подход на сближение", — указал чиновник.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.