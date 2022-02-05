https://ria.ru/20220205/kitay-1771188381.html

В США испугались сближения России и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина

В США заявили о сближении России и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 05.02.2022

В США испугались сближения России и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным должен был побудить российского лидера к дипломатическому урегулированию и РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T00:26

2022-02-05T00:26

2022-02-05T08:54

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владимир путин

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным должен был побудить российского лидера к дипломатическому урегулированию и деэскалации кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка.Касаясь темы обнародованного совместного заявления лидеров России и Китая, представитель американской администрации заявил, что оно отражает курс двух стран на дальнейшее сближение.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220205/zayavlenie-1771188007.html

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в мире, россия, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин, украина