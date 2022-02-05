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В США испугались сближения России и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина
В США заявили о сближении России и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 05.02.2022
В США испугались сближения России и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным должен был побудить российского лидера к дипломатическому урегулированию и РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T00:26
2022-02-05T08:54
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
си цзиньпин
украина
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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным должен был побудить российского лидера к дипломатическому урегулированию и деэскалации кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка.Касаясь темы обнародованного совместного заявления лидеров России и Китая, представитель американской администрации заявил, что оно отражает курс двух стран на дальнейшее сближение.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, россия, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин, украина
00:26 05.02.2022 (обновлено: 08:54 05.02.2022)
 
В США заявили о сближении России и КНР после встречи Путина и Си Цзиньпина

Сотрудник Госдепа Критенбринк: США ждали, что Си Цзиньпин повлияет на Путина по Украине

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным должен был побудить российского лидера к дипломатическому урегулированию и деэскалации кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка.

"Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран", — сказал он в ходе спецбрифинга.

Касаясь темы обнародованного совместного заявления лидеров России и Китая, представитель американской администрации заявил, что оно отражает курс двух стран на дальнейшее сближение.

"На мой взгляд, будет справедливо утверждать, что встреча президента Путина и председателя Си Цзиньпина, как и их совместное заявление, отражает подход, которого две страны уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно на подход на сближение", — указал чиновник.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
00:17
Постпред КНР назвал заявление Путина и Си Цзиньпина руководством к действию
 
В миреРоссияСШАКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинУкраина
 
 
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