https://ria.ru/20220205/kazakhstan-1771238330.html
Железная дорога Казахстана расторгла договор с компанией дочери Назарбаева
Железная дорога Казахстана расторгла договор с компанией дочери Назарбаева - РИА Новости, 05.02.2022
Железная дорога Казахстана расторгла договор с компанией дочери Назарбаева
Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Железные дороги Казахстана") досрочно расторгла договор о закупке услуг по оформлению и продаже электронных... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:56
2022-02-05T14:56
2022-02-05T14:56
беспорядки в казахстане
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казахстан
нурсултан назарбаев
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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Железные дороги Казахстана") досрочно расторгла договор о закупке услуг по оформлению и продаже электронных билетов на поезда с организацией Instant Payments, одним из учредителей которой является младшая дочь экс-президента Казахстана Алия Назарбаева, сообщила пресс-служба КТЖ.Согласно данным портала "электронного правительства", одним из учредителей ТОО Instant Payments является Алия Назарбаева. По данным казахстанских СМИ, компания получала посредническую комиссию с каждого железнодорожного билета, проданного в Казахстане."АО "НК "Казахстан темир жолы" и ТОО "Instant Payments" достигли договоренности о досрочном расторжении договора о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда", - говорится в сообщении компании.Поясняется, что национальная компания будет сама предоставлять услуги. Оформление проездных документов будет вестись на сайте КТЖ, в кассах и онлайн-сервисах. Доступ к сервису получат все участники рынка на принципах открытости и прозрачности.Согласно сообщению, договор с Instant Payments был подписан в 2014 году со сроком действия до конца 2023 года.В январе по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева у частной компании "Оператор РОП", которую СМИ связывают с Назарбаевой, было отозвано право взимать утилизационный сбор, теперь этой работой будет заниматься государственная компания АО "Жасыл даму". После этого председатель правления компании "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев был задержан по подозрению в коррупционных преступлениях, а еще один топ-менеджер компании покончил с собой.
https://ria.ru/20220202/kazakhstan-1770607889.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев
Железная дорога Казахстана расторгла договор с компанией дочери Назарбаева
Железная дорога Казахстана досрочно расторгла договор с компанией дочери Назарбаева Алии
АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости.
Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Железные дороги Казахстана") досрочно расторгла договор о закупке услуг по оформлению и продаже электронных билетов на поезда с организацией Instant Payments, одним из учредителей которой является младшая дочь экс-президента Казахстана Алия Назарбаева, сообщила пресс-служба КТЖ
.
Согласно данным портала "электронного правительства", одним из учредителей ТОО Instant Payments является Алия Назарбаева. По данным казахстанских СМИ, компания получала посредническую комиссию с каждого железнодорожного билета, проданного в Казахстане
.
"АО "НК "Казахстан темир жолы" и ТОО "Instant Payments" достигли договоренности о досрочном расторжении договора о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда", - говорится в сообщении компании.
Поясняется, что национальная компания будет сама предоставлять услуги. Оформление проездных документов будет вестись на сайте КТЖ, в кассах и онлайн-сервисах. Доступ к сервису получат все участники рынка на принципах открытости и прозрачности.
Согласно сообщению, договор с Instant Payments был подписан в 2014 году со сроком действия до конца 2023 года.
В январе по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева у частной компании "Оператор РОП", которую СМИ связывают с Назарбаевой, было отозвано право взимать утилизационный сбор, теперь этой работой будет заниматься государственная компания АО "Жасыл даму". После этого председатель правления компании "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев был задержан по подозрению в коррупционных преступлениях, а еще один топ-менеджер компании покончил с собой.