https://ria.ru/20220205/karantin-1771247765.html

В России с 6 февраля отменяют карантин для контактных с больными COVID-19

В России с 6 февраля отменяют карантин для контактных с больными COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022

В России с 6 февраля отменяют карантин для контактных с больными COVID-19

Изоляция из-за контакта с заболевшими коронавирусом после 6 февраля отменяется и для тех, кто находится на ней сейчас, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:32

2022-02-05T16:32

2022-02-05T16:39

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Изоляция из-за контакта с заболевшими коронавирусом после 6 февраля отменяется и для тех, кто находится на ней сейчас, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19."Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина и для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 6 февраля 2022 года. При этом так как норма носит процессуальный характер, то она относится и к тем, кто был изолирован до 6 февраля 2022 года как контактный. Таким образом, если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 6 февраля 2022 года изоляция для вас отменяется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220205/bolnichnyy-1771242508.html

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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19