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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/karantin-1771247765.html
В России с 6 февраля отменяют карантин для контактных с больными COVID-19
В России с 6 февраля отменяют карантин для контактных с больными COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
В России с 6 февраля отменяют карантин для контактных с больными COVID-19
Изоляция из-за контакта с заболевшими коронавирусом после 6 февраля отменяется и для тех, кто находится на ней сейчас, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T16:32
2022-02-05T16:39
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Изоляция из-за контакта с заболевшими коронавирусом после 6 февраля отменяется и для тех, кто находится на ней сейчас, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19."Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина и для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 6 февраля 2022 года. При этом так как норма носит процессуальный характер, то она относится и к тем, кто был изолирован до 6 февраля 2022 года как контактный. Таким образом, если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 6 февраля 2022 года изоляция для вас отменяется", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
16:32 05.02.2022 (обновлено: 16:39 05.02.2022)
 
В России с 6 февраля отменяют карантин для контактных с больными COVID-19

Карантин для находящихся в изоляции из-за контакта с больным COVID-19 отменят с 6 февраля

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в маске на станции московского метрополитена
Мужчина в маске на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина в маске на станции московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Изоляция из-за контакта с заболевшими коронавирусом после 6 февраля отменяется и для тех, кто находится на ней сейчас, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19.
"Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина и для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 6 февраля 2022 года. При этом так как норма носит процессуальный характер, то она относится и к тем, кто был изолирован до 6 февраля 2022 года как контактный. Таким образом, если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 6 февраля 2022 года изоляция для вас отменяется", - говорится в сообщении.
Сотрудник колл-центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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