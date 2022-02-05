15:03 05.02.2022 (обновлено: 16:47 05.02.2022)
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19
Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении
Медицинский работник в реанимационном отделении
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Людям, контактировавшим с больными COVID-19, больше не придется уходить на самоизоляцию, следует из постановления главного санитарного врача России, опубликованного на портале правовой информации.
В документе указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.
Постановление вступит в силу в воскресенье.
О том, что власти планируют постепенно снимать ограничения для контактных лиц, ранее на этой неделе сообщил Владимир Путин. Он пояснил, что объясняется особенностями течения COVID-19 при заражении "омикроном".
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Многие страны сокращают длительность карантина. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.
Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 177 282 новых случая инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.