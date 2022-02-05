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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/karantin-1771239019.html
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19
Людям, контактировавшим с больными COVID-19, больше не придется уходить на самоизоляцию, следует из постановления главного санитарного врача России,... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:03
2022-02-05T16:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Людям, контактировавшим с больными COVID-19, больше не придется уходить на самоизоляцию, следует из постановления главного санитарного врача России, опубликованного на портале правовой информации.В документе указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.Постановление вступит в силу в воскресенье.О том, что власти планируют постепенно снимать ограничения для контактных лиц, ранее на этой неделе сообщил Владимир Путин. Он пояснил, что объясняется особенностями течения COVID-19 при заражении "омикроном".Многие страны сокращают длительность карантина. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 177 282 новых случая инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
15:03 05.02.2022 (обновлено: 16:47 05.02.2022)
 
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении
Медицинский работник в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Людям, контактировавшим с больными COVID-19, больше не придется уходить на самоизоляцию, следует из постановления главного санитарного врача России, опубликованного на портале правовой информации.
В документе указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.
Постановление вступит в силу в воскресенье.
О том, что власти планируют постепенно снимать ограничения для контактных лиц, ранее на этой неделе сообщил Владимир Путин. Он пояснил, что объясняется особенностями течения COVID-19 при заражении "омикроном".
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
Многие страны сокращают длительность карантина. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.
Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 177 282 новых случая инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 09:04Распространение коронавируса
Минздрав дал рекомендации по лечению COVID-19 для привитых и переболевших
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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