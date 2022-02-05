https://ria.ru/20220205/karantin-1771239019.html

В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022

В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

Людям, контактировавшим с больными COVID-19, больше не придется уходить на самоизоляцию, следует из постановления главного санитарного врача России,... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T15:03

2022-02-05T15:03

2022-02-05T16:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Людям, контактировавшим с больными COVID-19, больше не придется уходить на самоизоляцию, следует из постановления главного санитарного врача России, опубликованного на портале правовой информации.В документе указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.Постановление вступит в силу в воскресенье.О том, что власти планируют постепенно снимать ограничения для контактных лиц, ранее на этой неделе сообщил Владимир Путин. Он пояснил, что объясняется особенностями течения COVID-19 при заражении "омикроном".Многие страны сокращают длительность карантина. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 177 282 новых случая инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20220120/qr-kody-1768550435.html

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769543330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество