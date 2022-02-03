https://ria.ru/20220203/putin-1770935890.html

В России отменят карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

В России отменят карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022

В России отменят карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

Власти будут снимать ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Деловой... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:32

2022-02-03T18:32

2022-02-03T22:02

россия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти будут снимать ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России".По словам президента, такое предложение стало актуальным из-за особенностей течения COVID-19 при заражении "омикроном". Этот вопрос вице-премьер Татьяна Голикова обсудила с работодателями и профсоюзами.Президент добавил, что руководство страны не собирается вводить "никаких локдаунов". "Вчера вечером <…> обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи: долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения", — пояснил глава государства. По действующим правилам, лица, контактировавшие с заболевшими COVID-19, должны уйти на семидневную самоизоляцию. Многие страны сокращают длительность карантина. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769543330.html

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Путин: "Ограничения для контактных лиц можно в ближайшее время снимать" Власти будут снимать ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России". По словам президента, такое предложение стало актуальным из-за особенностей течения COVID-19 при заражении "омикроном". Этот вопрос вице-премьер Татьяна Голикова обсудила с работодателями и профсоюзами. 2022-02-03T18:32 true PT1M06S

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