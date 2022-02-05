https://ria.ru/20220205/gaz-1771205554.html

В Европе не ждут резкого сокращения поставок газа из России, заявил эксперт

В Европе не ждут резкого сокращения поставок газа из России, заявил эксперт - РИА Новости, 05.02.2022

В Европе не ждут резкого сокращения поставок газа из России, заявил эксперт

Никто на рынке всерьез не ждет резкого сокращения поставок газа из России в Европу - в противном случае его цена взлетела бы в несколько раз, заявил РИА Новости РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T09:38

2022-02-05T09:38

2022-02-05T09:38

экономика

россия

газпром

евросоюз

природный газ

сергей колобанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/24/1563022467_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_0f2e3acbfd34a530762f2fd97d004ec8.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Никто на рынке всерьез не ждет резкого сокращения поставок газа из России в Европу - в противном случае его цена взлетела бы в несколько раз, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов."Анонсированные дополнительные поставки СПГ в Европу в феврале текущего года не смогут в полной мере компенсировать российские объемы, поэтому цена на газ взлетела бы кратно, если профессиональные игроки считали бы, что ограничения будут неминуемо", - отметил он.По словам аналитика, сейчас рынок не рассматривает достаточно серьезно перспективу возможного ограничения или прекращения поставок газа из России в Европу (как ответ на возможные санкции). Об этом свидетельствует более чем двукратное падение цен на газ - до уровня 900 долларов за тысячу кубометров после пиковых значений 20-х чисел декабря, отметил Колобанов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля отметила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из РФ.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771113614.html

https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, газпром, евросоюз, природный газ, сергей колобанов