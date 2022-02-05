В Европе не ждут резкого сокращения поставок газа из России, заявил эксперт
Экперт ЦСР Колобанов: резкого сокращения поставок российского газа никто в Европе не ждет
Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Никто на рынке всерьез не ждет резкого сокращения поставок газа из России в Европу - в противном случае его цена взлетела бы в несколько раз, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
"Анонсированные дополнительные поставки СПГ в Европу в феврале текущего года не смогут в полной мере компенсировать российские объемы, поэтому цена на газ взлетела бы кратно, если профессиональные игроки считали бы, что ограничения будут неминуемо", - отметил он.
По словам аналитика, сейчас рынок не рассматривает достаточно серьезно перспективу возможного ограничения или прекращения поставок газа из России в Европу (как ответ на возможные санкции). Об этом свидетельствует более чем двукратное падение цен на газ - до уровня 900 долларов за тысячу кубометров после пиковых значений 20-х чисел декабря, отметил Колобанов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля отметила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из РФ.
Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
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