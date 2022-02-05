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Запад испугался и объявил новую эру в геополитике
The Telegraph объявила о новой эре в геополитике из-за России и Китая - РИА Новости, 05.02.2022
Запад испугался и объявил новую эру в геополитике
Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина начало новую эру в геополитике, пишет журналист The Telegraph Роланд... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T09:19
2022-02-05T16:15
в мире
владимир путин
си цзиньпин
сша
киев
россия
евразийский экономический союз
шос
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина начало новую эру в геополитике, пишет журналист The Telegraph Роланд Олифант."С этого момента доминация Запада под предводительством США не будет восприниматься как должное", — считает он.По словам автора, от этой встречи прежде всего выигрывает Путин, поскольку поддержка такого экономического и политического гиганта, как Пекин, должна принести Москве большую выгоду.Как утверждает колумнист, КНР, в свою очередь, может рассчитывать на помощь в борьбе с западными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе."На данный момент у них одна общая цель: покончить с Pax Americana", — заключил Олифант.Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла в Пекине в преддверии открытия Олимпиады-2022. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет документов и приняли совместное заявление. В нем отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены — формируется тенденция перераспределения баланса сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство для мирного и поступательного развития.Стороны договорились, в частности, противостоять вмешательству извне во внутренние дела государств, углубить кооперацию в Арктике, активизировать работу в ШОС и укрепить сотрудничество ЕАЭС и Китая.Кроме того, они подчеркнули, что выступают против дальнейшего расширения НАТО, и призвали альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
https://ria.ru/20220205/demokratiya-1771155920.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, сша, киев, россия, евразийский экономический союз, шос, нато
09:19 05.02.2022 (обновлено: 16:15 05.02.2022)
 
The Telegraph объявила о новой эре в геополитике из-за России и Китая

The Telegraph: встреча Путина и Си Цзиньпина означает начало новой эры в геополитике

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина начало новую эру в геополитике, пишет журналист The Telegraph Роланд Олифант.
"С этого момента доминация Запада под предводительством США не будет восприниматься как должное", — считает он.
По словам автора, от этой встречи прежде всего выигрывает Путин, поскольку поддержка такого экономического и политического гиганта, как Пекин, должна принести Москве большую выгоду.
Как утверждает колумнист, КНР, в свою очередь, может рассчитывать на помощь в борьбе с западными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"На данный момент у них одна общая цель: покончить с Pax Americana", — заключил Олифант.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла в Пекине в преддверии открытия Олимпиады-2022. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет документов и приняли совместное заявление. В нем отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены — формируется тенденция перераспределения баланса сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство для мирного и поступательного развития.
Стороны договорились, в частности, противостоять вмешательству извне во внутренние дела государств, углубить кооперацию в Арктике, активизировать работу в ШОС и укрепить сотрудничество ЕАЭС и Китая.
Кроме того, они подчеркнули, что выступают против дальнейшего расширения НАТО, и призвали альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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В миреВладимир ПутинСи ЦзиньпинСШАКиевРоссияЕвразийский экономический союзШОСНАТО
 
 
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