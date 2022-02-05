https://ria.ru/20220205/davlenie-1771213545.html
Названа фатальная ошибка при измерении давления
Мясников назвал грубую ошибку при измерении давления - РИА Новости, 05.02.2022
Названа фатальная ошибка при измерении давления
При измерении артериального давления ни в коем случае нельзя скрещивать ноги. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T11:12
2022-02-05T11:12
2022-02-05T11:12
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. При измерении артериального давления ни в коем случае нельзя скрещивать ноги. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Он рекомендовал принять расслабленное положение, сесть, слегка облокотившись на стул, и держать руку на уровне сердца.Кроме того, у здорового человека разница при измерении давления на правой и левой руке не должна превышать десяти миллиметров ртутного столба, в противном случае это может свидетельствовать о наличии периферического атеросклероза сосудов и других заболеваний, отметил специалист.Мясников также посоветовал не надевать манжету тонометра поверх одежды.Ранее клинический диетолог Хиросигэ Итакура рекомендовал добавлять в кофе уксус или лимонный сок для усиления эффекта хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления.
https://ria.ru/20220126/davlenie-1769568091.html
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общество, александр мясников (врач)
Мясников назвал грубую ошибку при измерении давления
Врач Мясников: скрещивание ног повысит давление до десяти миллиметров ртутного столба
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
При измерении артериального давления ни в коем случае нельзя скрещивать ноги. Об этом в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"Если скрестишь ноги — давление может вырасти до десяти миллиметров ртутного столба", — пояснил медик.
Он рекомендовал принять расслабленное положение, сесть, слегка облокотившись на стул, и держать руку на уровне сердца.
Кроме того, у здорового человека разница при измерении давления на правой и левой руке не должна превышать десяти миллиметров ртутного столба, в противном случае это может свидетельствовать о наличии периферического атеросклероза сосудов и других заболеваний, отметил специалист.
Мясников также посоветовал не надевать манжету тонометра поверх одежды.
Ранее клинический диетолог Хиросигэ Итакура рекомендовал добавлять в кофе уксус или лимонный сок для усиления эффекта хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления.