https://ria.ru/20220205/davlenie-1771213545.html

Названа фатальная ошибка при измерении давления

Мясников назвал грубую ошибку при измерении давления - РИА Новости, 05.02.2022

Названа фатальная ошибка при измерении давления

При измерении артериального давления ни в коем случае нельзя скрещивать ноги. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T11:12

2022-02-05T11:12

2022-02-05T11:12

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. При измерении артериального давления ни в коем случае нельзя скрещивать ноги. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Он рекомендовал принять расслабленное положение, сесть, слегка облокотившись на стул, и держать руку на уровне сердца.Кроме того, у здорового человека разница при измерении давления на правой и левой руке не должна превышать десяти миллиметров ртутного столба, в противном случае это может свидетельствовать о наличии периферического атеросклероза сосудов и других заболеваний, отметил специалист.Мясников также посоветовал не надевать манжету тонометра поверх одежды.Ранее клинический диетолог Хиросигэ Итакура рекомендовал добавлять в кофе уксус или лимонный сок для усиления эффекта хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления.

https://ria.ru/20220126/davlenie-1769568091.html

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общество, александр мясников (врач)