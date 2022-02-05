https://ria.ru/20220205/bolnichnyy-1771242508.html

Минздрав объяснил, как оформить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19

Минздрав объяснил, как оформить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022

Минздрав объяснил, как оформить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19

При симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T15:35

2022-02-05T15:35

2022-02-05T15:39

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

орви

коронавирус в россии

россия

омикрон-штамм коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. При симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом сдавать не требуется, сообщила пресс-служба Минздрава России.Минюст России в субботу зарегистрировал приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медицинской помощи в период распространения коронавируса."Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется", - говорится в сообщении.Если через семь дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования, уточнили в пресс-службе.При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение, отметили в Минздраве."Эта мера, разработанная Минздравом России, позволит избавить пациентов с легким течением заболевания от лишних походов в поликлинику. При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь. Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20220205/ptsr-1771239893.html

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общество, коронавирус covid-19, орви, коронавирус в россии, россия, омикрон-штамм коронавируса, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)