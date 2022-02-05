https://ria.ru/20220205/bolnichnyy-1771242508.html
Минздрав объяснил, как оформить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19
Минздрав объяснил, как оформить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2022
Минздрав объяснил, как оформить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19
При симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:35
2022-02-05T15:35
2022-02-05T15:39
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
орви
коронавирус в россии
россия
омикрон-штамм коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586614225_0:166:3071:1893_1920x0_80_0_0_d04406e9dee097181a9e948af1fef6d6.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. При симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом сдавать не требуется, сообщила пресс-служба Минздрава России.Минюст России в субботу зарегистрировал приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медицинской помощи в период распространения коронавируса."Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется", - говорится в сообщении.Если через семь дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования, уточнили в пресс-службе.При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение, отметили в Минздраве."Эта мера, разработанная Минздравом России, позволит избавить пациентов с легким течением заболевания от лишних походов в поликлинику. При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь. Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20220205/ptsr-1771239893.html
https://ria.ru/20220205/karantin-1771239019.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586614225_174:202:2634:2047_1920x0_80_0_0_b413ac38fbadebd8c52e5633e7eee98d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, орви, коронавирус в россии, россия, омикрон-штамм коронавируса, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
15:35 05.02.2022 (обновлено: 15:39 05.02.2022)
Минздрав объяснил, как оформить больничный при симптомах ОРВИ или COVID-19
При симптомах ОРВИ или COVID-19 пациентам оформят больничный дистанционно, тест не нужен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
При симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом сдавать не требуется, сообщила
пресс-служба Минздрава России.
Минюст России в субботу зарегистрировал приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медицинской помощи в период распространения коронавируса
.
"Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется", - говорится в сообщении.
Если через семь дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования, уточнили в пресс-службе.
При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение, отметили в Минздраве.
"Эта мера, разработанная Минздравом России, позволит избавить пациентов с легким течением заболевания от лишних походов в поликлинику. При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь. Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", - подчеркнули в пресс-службе.