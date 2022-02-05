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Владельцу сети "Рив Гош" продлили арест по делу о хищении
Владельцу сети "Рив Гош" продлили арест по делу о хищении - РИА Новости, 05.02.2022
Владельцу сети "Рив Гош" продлили арест по делу о хищении
Московский районный суд продлил меру пресечения в виде ареста владельцу сети "Рив Гош" и экс-совладельцу "Юлмарт" Августу Мейеру и домашний арест его жене Инне... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T02:32
2022-02-05T02:32
2022-02-05T09:43
происшествия
россия
сбербанк россии
юлмарт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Московский районный суд продлил меру пресечения в виде ареста владельцу сети "Рив Гош" и экс-совладельцу "Юлмарт" Августу Мейеру и домашний арест его жене Инне Мейер по делу о мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Отмечается, что супруги просили о смягчении мер: о домашнем аресте или залоге в 25 миллионов рублей, в также о залоге или запрете определенных действий.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер с сообщниками обвиняются в хищении у Сбербанка миллиардов рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.
https://ria.ru/20220110/sud-1767202971.html
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происшествия, россия, сбербанк россии, юлмарт
02:32 05.02.2022 (обновлено: 09:43 05.02.2022)
Владельцу сети "Рив Гош" продлили арест по делу о хищении
Владельцу сети "Рив Гош" Мейеру продлили арест по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей