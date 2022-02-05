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https://ria.ru/20220205/antonov-1771277941.html
Антонов назвал статью Bloomberg о "вторжении" России на Украину безобразием
Антонов назвал статью Bloomberg о "вторжении" России на Украину безобразием - РИА Новости, 05.02.2022
Антонов назвал статью Bloomberg о "вторжении" России на Украину безобразием
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию с публикацией агентством Bloomberg заголовка о том, что Россия якобы начала вторжение... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T22:05
2022-02-05T23:13
в мире
россия
сша
украина
ситуация в днр и лнр
анатолий антонов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию с публикацией агентством Bloomberg заголовка о том, что Россия якобы начала вторжение на Украину, назвав ее необъяснимой. "Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — просто чепуха. Конечно, то, что сегодня случилось в ночи, — просто безобразие. Не поддается никакому объяснению, когда агентство Bloomberg опубликовало заготовки, которые, видимо, стояли на stand-by (наготове. — Прим. ред.), когда только нужно нажать на кнопку — и вылетает та или иная статья о том, что русские уже продвинулись к Днепру или еще куда-либо", — сказал дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В то же время американцы продолжают накачивать армию Украины вооружениями, но говорить об этом не хотят, добавил посол.Антонов подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, "это невыгодно, это не отвечает нашим интересам"."В Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Это попытка затушевать истинное положение дел. По сути, в наших документах, которые мы передали американцам и натовцам, мы поставили четкий сигнал не об Украине и даже не просто о европейской безопасности — мы поставили четкий вопрос о перспективах международной безопасности, в каком мире нам жить", — пояснил посол.Минувшей ночью агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторгается на Украину". Вскоре его удалили, агентство заявило, что это была ошибка, и пообещало провести расследование.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В Госдуме их назвали информационным ударом по России, способствующем росту нестабильности и нагнетанию истерии.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
https://ria.ru/20220205/prestuplenie-1771236295.html
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в мире, россия, сша, украина, ситуация в днр и лнр, анатолий антонов
22:05 05.02.2022 (обновлено: 23:13 05.02.2022)
 
Антонов назвал статью Bloomberg о "вторжении" России на Украину безобразием

Посол Антонов назвал публикацию Bloomberg о "вторжении" России на Украину безобразием

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в США Анатолий Антонов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию с публикацией агентством Bloomberg заголовка о том, что Россия якобы начала вторжение на Украину, назвав ее необъяснимой.
"Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — просто чепуха. Конечно, то, что сегодня случилось в ночи, — просто безобразие. Не поддается никакому объяснению, когда агентство Bloomberg опубликовало заготовки, которые, видимо, стояли на stand-by (наготове. — Прим. ред.), когда только нужно нажать на кнопку — и вылетает та или иная статья о том, что русские уже продвинулись к Днепру или еще куда-либо", — сказал дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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В то же время американцы продолжают накачивать армию Украины вооружениями, но говорить об этом не хотят, добавил посол.
Антонов подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, "это невыгодно, это не отвечает нашим интересам".
"В Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Это попытка затушевать истинное положение дел. По сути, в наших документах, которые мы передали американцам и натовцам, мы поставили четкий сигнал не об Украине и даже не просто о европейской безопасности — мы поставили четкий вопрос о перспективах международной безопасности, в каком мире нам жить", — пояснил посол.
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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Пушков объяснил, почему Bloomberg сделал публикацию о "вторжении" России
Минувшей ночью агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторгается на Украину". Вскоре его удалили, агентство заявило, что это была ошибка, и пообещало провести расследование.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В Госдуме их назвали информационным ударом по России, способствующем росту нестабильности и нагнетанию истерии.

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
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США угрожали арестами российским дипломатам, сообщил Антонов
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
 
В миреРоссияСШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРАнатолий Антонов
 
 
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