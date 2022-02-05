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https://ria.ru/20220205/antonov-1771276304.html
Антонов рассказал, как США реагируют на сближение Россия и Китая
Антонов рассказал, как США реагируют на сближение Россия и Китая - РИА Новости, 05.02.2022
Антонов рассказал, как США реагируют на сближение Россия и Китая
В США прослеживаются опасения относительно сближения России и Китая, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:37
2022-02-05T21:37
в мире
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
пекин
сша
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В США прослеживаются опасения относительно сближения России и Китая, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.В пятницу в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Было принято совместное заявление о международных отношениях.Как отметил Антонов, в американских СМИ после встречи Путина и Си Цзиньпина был всплеск, но посыл в них был самый негативный."Конечно же, посыл самый негативный, четко прослеживаются опасения дальнейшего сближения России с Китаем", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, пекин, сша
21:37 05.02.2022
 
Антонов рассказал, как США реагируют на сближение Россия и Китая

Посол Антонов: США опасаются сближения России и Китая

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В США прослеживаются опасения относительно сближения России и Китая, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
В пятницу в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Было принято совместное заявление о международных отношениях.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 15:31
Россия и Китай оставили Запад в меньшинстве
Как отметил Антонов, в американских СМИ после встречи Путина и Си Цзиньпина был всплеск, но посыл в них был самый негативный.
"Конечно же, посыл самый негативный, четко прослеживаются опасения дальнейшего сближения России с Китаем", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
19:29
В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
 
В миреВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссияКитайПекинСША
 
 
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