https://ria.ru/20220205/antonov-1771276304.html
Антонов рассказал, как США реагируют на сближение Россия и Китая
Антонов рассказал, как США реагируют на сближение Россия и Китая - РИА Новости, 05.02.2022
Антонов рассказал, как США реагируют на сближение Россия и Китая
В США прослеживаются опасения относительно сближения России и Китая, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:37
2022-02-05T21:37
2022-02-05T21:37
в мире
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
пекин
сша
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В США прослеживаются опасения относительно сближения России и Китая, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.В пятницу в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Было принято совместное заявление о международных отношениях.Как отметил Антонов, в американских СМИ после встречи Путина и Си Цзиньпина был всплеск, но посыл в них был самый негативный."Конечно же, посыл самый негативный, четко прослеживаются опасения дальнейшего сближения России с Китаем", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, пекин, сша
Антонов рассказал, как США реагируют на сближение Россия и Китая
Посол Антонов: США опасаются сближения России и Китая