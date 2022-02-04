https://ria.ru/20220204/zherebkin-1771077496.html

Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки

Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки - РИА Новости, 04.02.2022

Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки

Солист группа "На-на" Вячеслав Жеребкин назвал болезнь сына Дениса возможной расплатой за свои ошибки. У мальчика в раннем возрасте обнаружили сахарный диабет. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:53

2022-02-04T15:53

2022-02-04T15:53

шоубиз

шоу-бизнес

на-на

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771072487_0:302:2867:1915_1920x0_80_0_0_df2980d2e78e32ae8954680ba45c6bd6.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Солист группа "На-на" Вячеслав Жеребкин назвал болезнь сына Дениса возможной расплатой за свои ошибки. У мальчика в раннем возрасте обнаружили сахарный диабет.В программе "Судьба человека" он вспомнил, что определить причину недомогания смогли сотрудники скорой помощи, которые измерили ребенку сахар в крови. Жеребкин сказал, что "при норме сахара в 4-5 единиц", у Дениса результат был 43.Певец отметил, что спрашивал себя о причинах недуга у ребенка.Жеребкин – многодетный отец. В первом браке у артиста появилось двое детей, а во втором – еще четверо.В одной из предыдущих программ Александр Ильин признался, что ему удалили пищевод из-за онкологии.

https://ria.ru/20210820/korchevnikov-1746525143.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, на-на, знаменитости