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Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки
Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки - РИА Новости, 04.02.2022
Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки
Солист группа "На-на" Вячеслав Жеребкин назвал болезнь сына Дениса возможной расплатой за свои ошибки. У мальчика в раннем возрасте обнаружили сахарный диабет. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:53
2022-02-04T15:53
2022-02-04T15:53
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Солист группа "На-на" Вячеслав Жеребкин назвал болезнь сына Дениса возможной расплатой за свои ошибки. У мальчика в раннем возрасте обнаружили сахарный диабет.В программе "Судьба человека" он вспомнил, что определить причину недомогания смогли сотрудники скорой помощи, которые измерили ребенку сахар в крови. Жеребкин сказал, что "при норме сахара в 4-5 единиц", у Дениса результат был 43.Певец отметил, что спрашивал себя о причинах недуга у ребенка.Жеребкин – многодетный отец. В первом браке у артиста появилось двое детей, а во втором – еще четверо.В одной из предыдущих программ Александр Ильин признался, что ему удалили пищевод из-за онкологии.
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шоу-бизнес, на-на, знаменитости
Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки
Солист "На-на" Жеребкин назвал сахарный диабет сына возможной расплатой за свои ошибки