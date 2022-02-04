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Шоубиз
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Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки
Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки - РИА Новости, 04.02.2022
Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки
Солист группа "На-на" Вячеслав Жеребкин назвал болезнь сына Дениса возможной расплатой за свои ошибки. У мальчика в раннем возрасте обнаружили сахарный диабет. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:53
2022-02-04T15:53
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Солист группа "На-на" Вячеслав Жеребкин назвал болезнь сына Дениса возможной расплатой за свои ошибки. У мальчика в раннем возрасте обнаружили сахарный диабет.В программе "Судьба человека" он вспомнил, что определить причину недомогания смогли сотрудники скорой помощи, которые измерили ребенку сахар в крови. Жеребкин сказал, что "при норме сахара в 4-5 единиц", у Дениса результат был 43.Певец отметил, что спрашивал себя о причинах недуга у ребенка.Жеребкин – многодетный отец. В первом браке у артиста появилось двое детей, а во втором – еще четверо.В одной из предыдущих программ Александр Ильин признался, что ему удалили пищевод из-за онкологии.
https://ria.ru/20210820/korchevnikov-1746525143.html
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шоу-бизнес, на-на, знаменитости
15:53 04.02.2022
 
Жеребкин назвал болезнь сына возможной расплатой за свои ошибки

Солист "На-на" Жеребкин назвал сахарный диабет сына возможной расплатой за свои ошибки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастник группы "На-На" Вячеслав Жеребкин
Участник группы На-На Вячеслав Жеребкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Солист группа "На-на" Вячеслав Жеребкин назвал болезнь сына Дениса возможной расплатой за свои ошибки. У мальчика в раннем возрасте обнаружили сахарный диабет.

"С Денисом случилось несчастье или как сказать… Рос нормальный ребенок, никаких проблем не было, ходил в садик, ему на тот момент было три года. Как-то его отвели в садик, и там воспитательница заметила, что Денис вялый какой-то. Он обратно не мог идти, его на руках несли", – рассказал солист "На-На".

В программе "Судьба человека" он вспомнил, что определить причину недомогания смогли сотрудники скорой помощи, которые измерили ребенку сахар в крови. Жеребкин сказал, что "при норме сахара в 4-5 единиц", у Дениса результат был 43.

"Его на скорой повезли в реанимацию. Нам сказали, что это сахарный диабет первого типа. Это зависимость от инсулина. И это не лечится. Мы очень тяжело переживали", – добавил Жеребкин.

Певец отметил, что спрашивал себя о причинах недуга у ребенка.

"Я думал: "Почему? Пусть лучше я буду болеть. За что ему?". Ну, видимо, за ошибки, которые я делал в жизни, наверное… Не хочу так говорить – это же болезнь его, почему он расплачивается за мои ошибки? Тяжело говорить. Значит, это трудность, с которой я должен жить", – заключил Вячеслав.

Жеребкин – многодетный отец. В первом браке у артиста появилось двое детей, а во втором – еще четверо.
В одной из предыдущих программ Александр Ильин признался, что ему удалили пищевод из-за онкологии.
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