"Мне удалили пищевод": Ильин-старший о раке на последней стадии
Ильин-старший рассказал о раке на последней стадии и удалении пищевода
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Александр Ильин-старший рассказал о раке на последней стадии. В конце одного из спектаклей актер заметил, что ему больно глотать. После осмотра врача ему сказали диагноз – рак пищевода. Отец актера также умер от онкологического заболевания.
"Меня подхватили на последней стадии. Еще бы чуть-чуть и метастазы пошли бы в бронхи. Мне удалили весь пищевод. Там остатки подтянули и пришили наверх. Легкие подрезали: у меня желудок между легкими теперь. Нет пищевода, я ем сразу в желудок", – признался актер.
В программе "Судьба человека" Александр сказал, что полностью доверял врачу. По словам артиста, он молился перед операцией.
У Александра трое сыновей и четверо внуков. У его брата – актера Владимира Ильина – детей нет. Между собой родственники не обсуждали эту тему.
"Так сложилось. Вовка говорит: "Ну, ты за меня отработал". Это смирение, скорее. Он замечательный дядя, внуки его зовут "дедушка Вова", – отметил артист.
Все сыновья Александра стали актерами. Так, Александр Ильин младший запомнился зрителям по роли Семена Лобанова в сериале "Интерны". Недавно он принял участие в съемках нового проекта Данилы Козловского "Карамора".