https://ria.ru/20220118/ilin-1768435986.html

"Мне удалили пищевод": Ильин-старший о раке на последней стадии

"Мне удалили пищевод": Ильин-старший о раке на последней стадии - РИА Новости, 18.01.2022

"Мне удалили пищевод": Ильин-старший о раке на последней стадии

Александр Ильин-старший рассказал о раке на последней стадии. В конце одного из спектаклей актер заметил, что ему больно глотать. После осмотра врача ему... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:40

2022-01-18T18:40

2022-01-18T18:40

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Александр Ильин-старший рассказал о раке на последней стадии. В конце одного из спектаклей актер заметил, что ему больно глотать. После осмотра врача ему сказали диагноз – рак пищевода. Отец актера также умер от онкологического заболевания.В программе "Судьба человека" Александр сказал, что полностью доверял врачу. По словам артиста, он молился перед операцией.У Александра трое сыновей и четверо внуков. У его брата – актера Владимира Ильина – детей нет. Между собой родственники не обсуждали эту тему.Все сыновья Александра стали актерами. Так, Александр Ильин младший запомнился зрителям по роли Семена Лобанова в сериале "Интерны". Недавно он принял участие в съемках нового проекта Данилы Козловского "Карамора".

https://ria.ru/20220113/zadornov-1767679617.html

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