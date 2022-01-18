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Шоубиз
https://ria.ru/20220118/ilin-1768435986.html
"Мне удалили пищевод": Ильин-старший о раке на последней стадии
"Мне удалили пищевод": Ильин-старший о раке на последней стадии - РИА Новости, 18.01.2022
"Мне удалили пищевод": Ильин-старший о раке на последней стадии
Александр Ильин-старший рассказал о раке на последней стадии. В конце одного из спектаклей актер заметил, что ему больно глотать. После осмотра врача ему... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:40
2022-01-18T18:40
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Александр Ильин-старший рассказал о раке на последней стадии. В конце одного из спектаклей актер заметил, что ему больно глотать. После осмотра врача ему сказали диагноз – рак пищевода. Отец актера также умер от онкологического заболевания.В программе "Судьба человека" Александр сказал, что полностью доверял врачу. По словам артиста, он молился перед операцией.У Александра трое сыновей и четверо внуков. У его брата – актера Владимира Ильина – детей нет. Между собой родственники не обсуждали эту тему.Все сыновья Александра стали актерами. Так, Александр Ильин младший запомнился зрителям по роли Семена Лобанова в сериале "Интерны". Недавно он принял участие в съемках нового проекта Данилы Козловского "Карамора".
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шоу-бизнес, знаменитости
18:40 18.01.2022
 
"Мне удалили пищевод": Ильин-старший о раке на последней стадии

Ильин-старший рассказал о раке на последней стадии и удалении пищевода

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Ильин
Актер Александр Ильин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Александр Ильин-старший рассказал о раке на последней стадии. В конце одного из спектаклей актер заметил, что ему больно глотать. После осмотра врача ему сказали диагноз – рак пищевода. Отец актера также умер от онкологического заболевания.

"Меня подхватили на последней стадии. Еще бы чуть-чуть и метастазы пошли бы в бронхи. Мне удалили весь пищевод. Там остатки подтянули и пришили наверх. Легкие подрезали: у меня желудок между легкими теперь. Нет пищевода, я ем сразу в желудок", – признался актер.

В программе "Судьба человека" Александр сказал, что полностью доверял врачу. По словам артиста, он молился перед операцией.
У Александра трое сыновей и четверо внуков. У его брата – актера Владимира Ильина – детей нет. Между собой родственники не обсуждали эту тему.

"Так сложилось. Вовка говорит: "Ну, ты за меня отработал". Это смирение, скорее. Он замечательный дядя, внуки его зовут "дедушка Вова", – отметил артист.

Все сыновья Александра стали актерами. Так, Александр Ильин младший запомнился зрителям по роли Семена Лобанова в сериале "Интерны". Недавно он принял участие в съемках нового проекта Данилы Козловского "Карамора".
Кадр из программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым
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