https://ria.ru/20220204/vystavka-1771083749.html

В Музее Москвы открылась выставка с артефактами из Щербинского городища

В Музее Москвы открылась выставка с артефактами из Щербинского городища - РИА Новости, 04.02.2022

В Музее Москвы открылась выставка с артефактами из Щербинского городища

В Музее Москвы открылась выставка "Защитники Щербинского. Новые поступления в археологическую коллекцию Музея Москвы", подготовленная совместно с Институтом... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:14

2022-02-04T17:14

2022-02-04T17:14

культура

новости культуры

музей москвы

москва

российская академия наук

московская область (подмосковье)

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771068577_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_a628dfff6e6df92dfc88daffe44d5922.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка "Защитники Щербинского. Новые поступления в археологическую коллекцию Музея Москвы", подготовленная совместно с Институтом археологии РАН, говорится на сайте учреждения. В экспозицию вошли артефакты, найденные на территории Щербинского городища — археологического памятника в подмосковном Домодедове на берегу реки Пахры. В эпоху раннего железного века здесь располагалось небольшое поселение. Более поздние находки, обнаруженные учеными на этой территории, указывают на то, что здесь также жили в VI-VII веках нашей эры.Посетители выставки могут также посмотреть на женские костюмы, наконечники стрел и фрагменты другого оружия. Одним из самых уникальных артефактов считаются бронзовые серьги и подвески. Еще один интересный экспонат — отполированная вилочковая лебединая кость с вырезанными знаками. Специалисты пока не установили предназначение артефакта. Однако не исключают, что он как-то связано с культом этих птиц. На протяжении тысячелетий лебедь имел сакрально значение среди финно-угорских племен. Считалось, что они "принимали участие в сотворении мира". Осенью прошлого года на Щербинском городище началась стройка. К счастью, ее удалось остановить, но значительная часть культурного слоя все же была уничтожена. Но те объекты, которые тогда смогли извлечь археологи, оперативно передали в Музей Москвы. Посмотреть на находки археологов можно в пространстве выставки "История Москвы для детей и взрослых" до 3 апреля.

https://ria.ru/20220131/arkheologiya-1770252474.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, музей москвы, москва, российская академия наук, московская область (подмосковье), археология