В Музее Москвы открылась выставка с артефактами из Щербинского городища
В Музее Москвы начала работу выставка с уникальными артефактами из Щербинского городища
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Защитники Щербинского" в Музее Москвы
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка "Защитники Щербинского. Новые поступления в археологическую коллекцию Музея Москвы", подготовленная совместно с Институтом археологии РАН, говорится на сайте учреждения.
В экспозицию вошли артефакты, найденные на территории Щербинского городища — археологического памятника в подмосковном Домодедове на берегу реки Пахры.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
Посетители рассматривают экспонаты выставки "Защитники Щербинского" в Музее Москвы
1 из 2
Посетители рассматривают экспонаты выставки "Защитники Щербинского" в Музее Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
Фотография бронзовых умбоновидных подвесок (V-VII вв. н. э.) на выставке "Защитники Щербинского" в Музее Москвы.
2 из 2
Фотография бронзовых умбоновидных подвесок (V-VII вв. н. э.) на выставке "Защитники Щербинского" в Музее Москвы.
1 из 2
Посетители рассматривают экспонаты выставки "Защитники Щербинского" в Музее Москвы
2 из 2
Фотография бронзовых умбоновидных подвесок (V-VII вв. н. э.) на выставке "Защитники Щербинского" в Музее Москвы.
В эпоху раннего железного века здесь располагалось небольшое поселение. Более поздние находки, обнаруженные учеными на этой территории, указывают на то, что здесь также жили в VI-VII веках нашей эры.
"С 1961 по 1964 год на территории городища проводились археологические исследования. По результатам раскопок Щербинское городище включили в учебники как эталонный памятник дьяковской археологической культуры, сохранивший свой исторический ландшафт. Коллекцию найденных артефактов передали в Музей Москвы — сегодня в археологическом фонде музея хранится 1795 экспонатов, в том числе знаменитый Щербинский клад", — говорится в сообщении.
Посетители выставки могут также посмотреть на женские костюмы, наконечники стрел и фрагменты другого оружия. Одним из самых уникальных артефактов считаются бронзовые серьги и подвески.
"Такие украшения встречались как на территории Римской империи, так и в городах Причерноморья. Население дьяковской культуры делало аналоги из бронзы, однако в древности начищенные до блеска серьги выглядели словно золотые. Столь хорошо сохранившиеся женские украшения показывают высокий уровень культуры обитателей городища", — поясняют организаторы экспозиции.
Еще один интересный экспонат — отполированная вилочковая лебединая кость с вырезанными знаками. Специалисты пока не установили предназначение артефакта. Однако не исключают, что он как-то связано с культом этих птиц. На протяжении тысячелетий лебедь имел сакрально значение среди финно-угорских племен. Считалось, что они "принимали участие в сотворении мира".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПодвески шумящие ("бубенчики", медный сплав, литье, III-V вв. н. э.) на выставке "Защитники Щербинского" в Музее Москвы
Подвески шумящие ("бубенчики", медный сплав, литье, III-V вв. н. э.) на выставке "Защитники Щербинского" в Музее Москвы
Осенью прошлого года на Щербинском городище началась стройка. К счастью, ее удалось остановить, но значительная часть культурного слоя все же была уничтожена. Но те объекты, которые тогда смогли извлечь археологи, оперативно передали в Музей Москвы.
Посмотреть на находки археологов можно в пространстве выставки "История Москвы для детей и взрослых" до 3 апреля.