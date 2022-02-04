https://ria.ru/20220204/vstrecha-1771063368.html

Песков назвал встречу Путина и Си Цзиньпина теплой и конструктивной

Песков назвал встречу Путина и Си Цзиньпина теплой и конструктивной - РИА Новости, 04.02.2022

Песков назвал встречу Путина и Си Цзиньпина теплой и конструктивной

Встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина можно охарактеризовать как теплую, конструктивную, партнерскую и союзническую, заявил... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:25

2022-02-04T13:25

2022-02-04T13:25

в мире

си цзиньпин

китай

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина можно охарактеризовать как теплую, конструктивную, партнерскую и союзническую, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Путин в пятницу прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства, помимо встречи Си Цзиньпином, участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр."Это была очень теплая, конструктивная, партнёрская и союзническая встреча", - сказал Песков, комментируя прошедшие переговоры, которые, по его словам, были "субстантивными".По его словам, акцент был сделан на двусторонних отношениях и торгово-экономическом сотрудничестве.Песков добавил, что по завершению переговоров главы государств вдвоём отправились на рабочий ланч, где продолжат общение, подробно поговорят о международной проблематике и региональных проблемах.

https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771042757.html

https://ria.ru/20220204/kitay-1771023066.html

китай

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в мире, си цзиньпин, китай, россия, дмитрий песков, владимир путин