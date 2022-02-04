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Песков назвал встречу Путина и Си Цзиньпина теплой и конструктивной
Песков назвал встречу Путина и Си Цзиньпина теплой и конструктивной - РИА Новости, 04.02.2022
Песков назвал встречу Путина и Си Цзиньпина теплой и конструктивной
Встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина можно охарактеризовать как теплую, конструктивную, партнерскую и союзническую, заявил... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:25
2022-02-04T13:25
в мире
си цзиньпин
китай
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина можно охарактеризовать как теплую, конструктивную, партнерскую и союзническую, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Путин в пятницу прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства, помимо встречи Си Цзиньпином, участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр."Это была очень теплая, конструктивная, партнёрская и союзническая встреча", - сказал Песков, комментируя прошедшие переговоры, которые, по его словам, были "субстантивными".По его словам, акцент был сделан на двусторонних отношениях и торгово-экономическом сотрудничестве.Песков добавил, что по завершению переговоров главы государств вдвоём отправились на рабочий ланч, где продолжат общение, подробно поговорят о международной проблематике и региональных проблемах.
https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771042757.html
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в мире, си цзиньпин, китай, россия, дмитрий песков, владимир путин
13:25 04.02.2022
 
Песков назвал встречу Путина и Си Цзиньпина теплой и конструктивной

Пресс-секретарь Песков: встреча Путина и Си Цзиньпина была теплой и конструктивной

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа)
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа) - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина можно охарактеризовать как теплую, конструктивную, партнерскую и союзническую, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Путин в пятницу прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства, помимо встречи Си Цзиньпином, участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
12:09
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
"Это была очень теплая, конструктивная, партнёрская и союзническая встреча", - сказал Песков, комментируя прошедшие переговоры, которые, по его словам, были "субстантивными".
По его словам, акцент был сделан на двусторонних отношениях и торгово-экономическом сотрудничестве.
Песков добавил, что по завершению переговоров главы государств вдвоём отправились на рабочий ланч, где продолжат общение, подробно поговорят о международной проблематике и региональных проблемах.
Государственные флаги России и Китая на столе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
10:55
Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы
 
В миреСи ЦзиньпинКитайРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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