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Шоубиз
https://ria.ru/20220204/volochkova-1771029702.html
"Не те мужчины": пользователи раскритиковали эфир Волочковой об отношениях
"Не те мужчины": пользователи раскритиковали эфир Волочковой об отношениях - РИА Новости, 04.02.2022
"Не те мужчины": пользователи раскритиковали эфир Волочковой об отношениях
Пользователи социальных сетей раскритиковали анонс прямого эфира Анастасии Волочковой об отношениях. Балерина отметила, что хочет разобраться с мужчинами в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:27
2022-02-04T11:27
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали анонс прямого эфира Анастасии Волочковой об отношениях. Балерина отметила, что хочет разобраться с мужчинами в своей жизни.Подписчики отметили, что балерина не может "вещать про любовь" из-за обилия краткосрочных романов.Другие пользователи решили дать совет балерине о том, как найти достойного партнера.На днях звезда объявила о разрыве с бывшим возлюбленным Сергеем. Пара познакомилась на программе "Давай поженимся", слетала на Мальдивы, но затем рассталась.
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знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
11:27 04.02.2022
 
"Не те мужчины": пользователи раскритиковали эфир Волочковой об отношениях

Пользователи раскритиковали анонс эфира Волочковой об отношениях

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Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали анонс прямого эфира Анастасии Волочковой об отношениях. Балерина отметила, что хочет разобраться с мужчинами в своей жизни.

"Ввиду последних событий в моей личной жизни, задумалась… А что я делаю не так? И почему мне попадаются совсем не те мужчины, которых я жду…", – написала в анонсе эфира Анастасия.

Подписчики отметили, что балерина не может "вещать про любовь" из-за обилия краткосрочных романов.

"Как про любовь может вещать человек, абсолютно не знакомый с этим чувством? Настя, месяц отношений – это не любовь, это в лучшем случае страсть и влюбленность. Вам 46 лет, а вы ведете себя хуже девочки-подростка с бушующими гормонами. Уж точно не вам вякать о любви", – гласит один из наиболее популярных комментариев.

Другие пользователи решили дать совет балерине о том, как найти достойного партнера.

"Настенька, милая, в вашем случае, нужно просто перестать перед каждым сразу раздвигать ноги", "Вести себя поскромнее", "А вы на землю спуститесь, снимите корону и будет у вас все хорошо – и мужчина, и любовь", – написали поклонники.

На днях звезда объявила о разрыве с бывшим возлюбленным Сергеем. Пара познакомилась на программе "Давай поженимся", слетала на Мальдивы, но затем рассталась.
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