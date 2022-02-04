"Не те мужчины": пользователи раскритиковали эфир Волочковой об отношениях
Пользователи раскритиковали анонс эфира Волочковой об отношениях
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали анонс прямого эфира Анастасии Волочковой об отношениях. Балерина отметила, что хочет разобраться с мужчинами в своей жизни.
"Ввиду последних событий в моей личной жизни, задумалась… А что я делаю не так? И почему мне попадаются совсем не те мужчины, которых я жду…", – написала в анонсе эфира Анастасия.
Подписчики отметили, что балерина не может "вещать про любовь" из-за обилия краткосрочных романов.
"Как про любовь может вещать человек, абсолютно не знакомый с этим чувством? Настя, месяц отношений – это не любовь, это в лучшем случае страсть и влюбленность. Вам 46 лет, а вы ведете себя хуже девочки-подростка с бушующими гормонами. Уж точно не вам вякать о любви", – гласит один из наиболее популярных комментариев.
Другие пользователи решили дать совет балерине о том, как найти достойного партнера.
"Настенька, милая, в вашем случае, нужно просто перестать перед каждым сразу раздвигать ноги", "Вести себя поскромнее", "А вы на землю спуститесь, снимите корону и будет у вас все хорошо – и мужчина, и любовь", – написали поклонники.
На днях звезда объявила о разрыве с бывшим возлюбленным Сергеем. Пара познакомилась на программе "Давай поженимся", слетала на Мальдивы, но затем рассталась.