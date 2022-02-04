https://ria.ru/20220204/volochkova-1771029702.html

"Не те мужчины": пользователи раскритиковали эфир Волочковой об отношениях

"Не те мужчины": пользователи раскритиковали эфир Волочковой об отношениях - РИА Новости, 04.02.2022

"Не те мужчины": пользователи раскритиковали эфир Волочковой об отношениях

Пользователи социальных сетей раскритиковали анонс прямого эфира Анастасии Волочковой об отношениях. Балерина отметила, что хочет разобраться с мужчинами в... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:27

2022-02-04T11:27

2022-02-04T11:27

шоубиз

знаменитости

анастасия волочкова

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748706212_0:240:2048:1392_1920x0_80_0_0_9e9addbd254a9f3d21cd1b9619adfd58.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали анонс прямого эфира Анастасии Волочковой об отношениях. Балерина отметила, что хочет разобраться с мужчинами в своей жизни.Подписчики отметили, что балерина не может "вещать про любовь" из-за обилия краткосрочных романов.Другие пользователи решили дать совет балерине о том, как найти достойного партнера.На днях звезда объявила о разрыве с бывшим возлюбленным Сергеем. Пара познакомилась на программе "Давай поженимся", слетала на Мальдивы, но затем рассталась.

https://ria.ru/20220203/volochkova-1770803001.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес