https://ria.ru/20220204/vkontakte-1771146935.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 04.02.2022

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи соцсети "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:09

2022-02-04T19:09

2022-02-04T21:54

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 18:47 (мск) поступила 35 071 жалоба. При этом 59% претензий связаны с работой сайта, 37% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 6% — на проблемы с профилем.С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России.В самой соцсети РИА Новости подтвердили, что у некоторых посетителей могут быть проблемы с доступом.Кроме того, по данным Downdetector, жители некоторых городов жалуются на проблемы в работе сервисов компании "Ростелеком".

https://ria.ru/20220204/apple-1771053263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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