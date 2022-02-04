https://ria.ru/20220204/vkontakte-1771146935.html
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 04.02.2022
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи соцсети "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:09
2022-02-04T19:09
2022-02-04T21:54
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 18:47 (мск) поступила 35 071 жалоба. При этом 59% претензий связаны с работой сайта, 37% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 6% — на проблемы с профилем.С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России.В самой соцсети РИА Новости подтвердили, что у некоторых посетителей могут быть проблемы с доступом.Кроме того, по данным Downdetector, жители некоторых городов жалуются на проблемы в работе сервисов компании "Ростелеком".
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19:09 04.02.2022 (обновлено: 21:54 04.02.2022)
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети