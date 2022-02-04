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В Китае выпустили видеоролик, посвященный встречам Путина и Си Цзиньпина
В Китае выпустили видеоролик, посвященный встречам Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.02.2022
В Китае выпустили видеоролик, посвященный встречам Путина и Си Цзиньпина
Центральное телевидение Китая опубликовало видео, посвященное встречам лидеров России и КНР в разные периоды, а также крепкой российско-китайской дружбе. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:56
2022-02-04T14:56
2022-02-04T14:56
владимир путин
си цзиньпин
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в мире
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Центральное телевидение Китая опубликовало видео, посвященное встречам лидеров России и КНР в разные периоды, а также крепкой российско-китайской дружбе.В видео указывается, что после вступления в должность председатель КНР Си Цзиньпин в общей сложности встретился с президентом России Владимиром Путиным 38 раз. Главы двух стран продолжали поддерживать контакты и во время пандемии, однако все они были по видеосвязи.В пятницу Путин и Си Цзиньпин впервые за два года провели очную встречу.
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владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, в мире
В Китае выпустили видеоролик, посвященный встречам Путина и Си Цзиньпина
Гостелевидение Китая выпустило видеоролик, посвященный встречам Путина и Си Цзиньпина