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В Венесуэле отвергли заявления Колумбии о "вмешательстве" России
В Венесуэле отвергли заявления Колумбии о "вмешательстве" России - РИА Новости, 04.02.2022
В Венесуэле отвергли заявления Колумбии о "вмешательстве" России
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал в Twitter неуместными слова главы минобороны Колумбии, который заявил о якобы "вмешательстве" России и... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T03:45
2022-02-04T03:45
в мире
венесуэла
каракас
колумбия
россия
иран
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал в Twitter неуместными слова главы минобороны Колумбии, который заявил о якобы "вмешательстве" России и Ирана в ситуацию на границе Венесуэлы и Колумбии.Министр обороны Колумбии Диего Молано в четверг утверждал, что мобилизация венесуэльских сил в районе границы, где идут столкновения колумбийских ОПГ, якобы происходит при техподдержке Ирана и России. Согласно сообщениям СМИ, Молано назвал это "иностранным вмешательством".Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров ранее говорил РИА Новости, что взаимодействие Москвы и Каракаса в военно-технической сфере ограничено законами Венесуэлы и её международными обязательствами, отметив стабилизирующий эффект этого сотрудничества в регионе.
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в мире, венесуэла, каракас, колумбия, россия, иран
03:45 04.02.2022
 
В Венесуэле отвергли заявления Колумбии о "вмешательстве" России

Глава Минобороны Венесуэлы Лопес отверг заявления Колумбии о "вмешательстве" России

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСитуация на границе между Колумбией и Венесуэлой
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой . Архивное фото
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал в Twitter неуместными слова главы минобороны Колумбии, который заявил о якобы "вмешательстве" России и Ирана в ситуацию на границе Венесуэлы и Колумбии.
"Колумбия, страна, которую олигархия Боготы превратила в придаток Южного командования (США - ред.) в нашей Америке, в штаб военных баз США, в объект бездарного "Плана Колумбия", в глобального партнера НАТО (Организация североатлантического договора), осуждает вмешательство в дела Венесуэлы. Боже мой!" - написал Падрино Лопес.
Министр обороны Колумбии Диего Молано в четверг утверждал, что мобилизация венесуэльских сил в районе границы, где идут столкновения колумбийских ОПГ, якобы происходит при техподдержке Ирана и России. Согласно сообщениям СМИ, Молано назвал это "иностранным вмешательством".
Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров ранее говорил РИА Новости, что взаимодействие Москвы и Каракаса в военно-технической сфере ограничено законами Венесуэлы и её международными обязательствами, отметив стабилизирующий эффект этого сотрудничества в регионе.
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В миреВенесуэлаКаракасКолумбияРоссияИран
 
 
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