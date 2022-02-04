https://ria.ru/20220204/venesuela-1770988107.html

В Венесуэле отвергли заявления Колумбии о "вмешательстве" России

В Венесуэле отвергли заявления Колумбии о "вмешательстве" России - РИА Новости, 04.02.2022

В Венесуэле отвергли заявления Колумбии о "вмешательстве" России

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал в Twitter неуместными слова главы минобороны Колумбии, который заявил о якобы "вмешательстве" России и... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T03:45

2022-02-04T03:45

2022-02-04T03:45

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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал в Twitter неуместными слова главы минобороны Колумбии, который заявил о якобы "вмешательстве" России и Ирана в ситуацию на границе Венесуэлы и Колумбии.Министр обороны Колумбии Диего Молано в четверг утверждал, что мобилизация венесуэльских сил в районе границы, где идут столкновения колумбийских ОПГ, якобы происходит при техподдержке Ирана и России. Согласно сообщениям СМИ, Молано назвал это "иностранным вмешательством".Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров ранее говорил РИА Новости, что взаимодействие Москвы и Каракаса в военно-технической сфере ограничено законами Венесуэлы и её международными обязательствами, отметив стабилизирующий эффект этого сотрудничества в регионе.

https://ria.ru/20220127/bazy-1769723213.html

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в мире, венесуэла, каракас, колумбия, россия, иран