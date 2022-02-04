В Венесуэле отвергли заявления Колумбии о "вмешательстве" России
Глава Минобороны Венесуэлы Лопес отверг заявления Колумбии о "вмешательстве" России
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой . Архивное фото
МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал в Twitter неуместными слова главы минобороны Колумбии, который заявил о якобы "вмешательстве" России и Ирана в ситуацию на границе Венесуэлы и Колумбии.
"Колумбия, страна, которую олигархия Боготы превратила в придаток Южного командования (США - ред.) в нашей Америке, в штаб военных баз США, в объект бездарного "Плана Колумбия", в глобального партнера НАТО (Организация североатлантического договора), осуждает вмешательство в дела Венесуэлы. Боже мой!" - написал Падрино Лопес.
Министр обороны Колумбии Диего Молано в четверг утверждал, что мобилизация венесуэльских сил в районе границы, где идут столкновения колумбийских ОПГ, якобы происходит при техподдержке Ирана и России. Согласно сообщениям СМИ, Молано назвал это "иностранным вмешательством".
Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров ранее говорил РИА Новости, что взаимодействие Москвы и Каракаса в военно-технической сфере ограничено законами Венесуэлы и её международными обязательствами, отметив стабилизирующий эффект этого сотрудничества в регионе.