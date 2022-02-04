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В Кремле рассказали о работе с Китаем над взаимным признанием вакцин

В Кремле рассказали о работе с Китаем над взаимным признанием вакцин - РИА Новости, 04.02.2022

В Кремле рассказали о работе с Китаем над взаимным признанием вакцин

Россия и Китай ведут работу над взаимным признанием вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:05

2022-02-04T13:05

2022-02-04T13:05

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай ведут работу над взаимным признанием вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Работа ведётся в этом направлении", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на российско-китайских переговорах тема взаимного признания вакцин от коронавируса.

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2022

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