https://ria.ru/20220204/uregulirovanie-1771057978.html
Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной
Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной - РИА Новости, 04.02.2022
Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:08
2022-02-04T13:08
2022-02-04T13:30
реджеп тайип эрдоган
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ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений."На этот раз я должен сказать это очень открыто и ясно. Если обратить внимание на этот процесс, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Украины.
https://ria.ru/20211221/peregovory-1764743349.html
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реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, украина, турция, ситуация в днр и лнр
13:08 04.02.2022 (обновлено: 13:30 04.02.2022)
Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной
Глава Турции Эрдоган: Запад ничего не сделал для урегулирования между Россией и Украиной