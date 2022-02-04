https://ria.ru/20220204/uregulirovanie-1771057978.html

Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной

Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной - РИА Новости, 04.02.2022

Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:08

2022-02-04T13:08

2022-02-04T13:30

реджеп тайип эрдоган

в мире

россия

украина

турция

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений."На этот раз я должен сказать это очень открыто и ясно. Если обратить внимание на этот процесс, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Украины.

https://ria.ru/20211221/peregovory-1764743349.html

россия

украина

турция

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