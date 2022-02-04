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Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной
Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной - РИА Новости, 04.02.2022
Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:08
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реджеп тайип эрдоган
в мире
россия
украина
турция
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений."На этот раз я должен сказать это очень открыто и ясно. Если обратить внимание на этот процесс, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Украины.
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реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, украина, турция, ситуация в днр и лнр
13:08 04.02.2022 (обновлено: 13:30 04.02.2022)
 
Эрдоган обвинил Запад в бездействии по ситуации между Россией и Украиной

Глава Турции Эрдоган: Запад ничего не сделал для урегулирования между Россией и Украиной

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений.
"На этот раз я должен сказать это очень открыто и ясно. Если обратить внимание на этот процесс, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Украины.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 15:25
Климкин рассказал об ударе в спину Украины со стороны Запада из-за России
 
Реджеп Тайип ЭрдоганВ миреРоссияУкраинаТурцияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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