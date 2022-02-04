https://ria.ru/20220204/ubiystvo-1771008133.html

Дело об убийстве жены главврача в новосибирском Искитиме дошло до суда

Дело об убийстве жены главврача в новосибирском Искитиме дошло до суда - РИА Новости, 04.02.2022

Дело об убийстве жены главврача в новосибирском Искитиме дошло до суда

В Искитиме завершили расследование в отношении рецидивиста, который обвиняется в жестоком убийстве супруги главврача центральной городской больницы и еще пяти... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:43

2022-02-04T09:43

2022-02-04T09:43

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg

НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. В Искитиме завершили расследование в отношении рецидивиста, который обвиняется в жестоком убийстве супруги главврача центральной городской больницы и еще пяти человек, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области.Ранее СК РФ объявил о задержании в Томске жителя Новосибирской области, объявленного в международный розыск после убийства в сентябре 2020 года 66-летней супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой.Кроме того, по данным следствия, 2 июня того же года в здании "Томской домостроительной компании" (ТДСК) в Томске он убил охранника и похитил из кассы более 600 тысяч рублей."В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению в период с мая 2009 года по июнь 2021 года убийств шести человек, в том числе – убийства жены главного врача Искитимской ЦГБ, совершенного осенью 2020 года", - говорится в сообщении.По данным СК, в марте 2020 года мужчина освободился из колонии и, не имея постоянного источника дохода, в июне того же года совершил квартирную кражу в Искитиме, а осенью пробрался в дом главврача городской больницы, откуда похитил ценные вещи, а женщину убил.Расследуя преступление, следователям удалось обнаружить генотип преступника, и он был объявлен в международный розыск."Кроме того, в июне 2021 года в городе Томске было совершено разбойное нападение на офис строительной организации, в результате которого был убит ночной сторож и похищены денежные средства. Проанализировав полученные в ходе расследования обоих уголовных дел сведения, следователи пришли к выводу, что оба они совершены одним и тем же лицом, ранее объявленным в розыск. Спустя месяц 49-летний обвиняемый был задержан на территории города Томска", - рассказали в СУСК.В управлении отметили, что на первом же допросе мужчина сообщил о своей причастности к совершению обоих убийств, а также рассказал и о ранее совершенных им преступлениях – четырех убийствах, совершенных на территории Новосибирска и Новосибирской области в период с 2009 по 2011 год.Это были разбойные нападения на крупные коммерческие организации, в ходе которых он убивал сторожей и забирал деньги.В СК сообщили, что все преступления имели схожий почерк: они были совершены ночью, с проникновением в помещения путем отжатия створок пластиковых окон, расположенных не выше второго этажа.Кроме того, все преступления характеризовались связыванием и последующим убийством потерпевших путем множественных ударов в голову.Уголовное дело рассмотрит Новосибирский облсуд. Рецидивисту на этот раз грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20200301/1565329215.html

https://ria.ru/20211223/manyak-1764914197.html

https://ria.ru/20220121/prestuplenie-1768803551.html

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск