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Дело об убийстве жены главврача в новосибирском Искитиме дошло до суда
Дело об убийстве жены главврача в новосибирском Искитиме дошло до суда - РИА Новости, 04.02.2022
Дело об убийстве жены главврача в новосибирском Искитиме дошло до суда
В Искитиме завершили расследование в отношении рецидивиста, который обвиняется в жестоком убийстве супруги главврача центральной городской больницы и еще пяти... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:43
2022-02-04T09:43
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. В Искитиме завершили расследование в отношении рецидивиста, который обвиняется в жестоком убийстве супруги главврача центральной городской больницы и еще пяти человек, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области.Ранее СК РФ объявил о задержании в Томске жителя Новосибирской области, объявленного в международный розыск после убийства в сентябре 2020 года 66-летней супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой.Кроме того, по данным следствия, 2 июня того же года в здании "Томской домостроительной компании" (ТДСК) в Томске он убил охранника и похитил из кассы более 600 тысяч рублей."В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению в период с мая 2009 года по июнь 2021 года убийств шести человек, в том числе – убийства жены главного врача Искитимской ЦГБ, совершенного осенью 2020 года", - говорится в сообщении.По данным СК, в марте 2020 года мужчина освободился из колонии и, не имея постоянного источника дохода, в июне того же года совершил квартирную кражу в Искитиме, а осенью пробрался в дом главврача городской больницы, откуда похитил ценные вещи, а женщину убил.Расследуя преступление, следователям удалось обнаружить генотип преступника, и он был объявлен в международный розыск."Кроме того, в июне 2021 года в городе Томске было совершено разбойное нападение на офис строительной организации, в результате которого был убит ночной сторож и похищены денежные средства. Проанализировав полученные в ходе расследования обоих уголовных дел сведения, следователи пришли к выводу, что оба они совершены одним и тем же лицом, ранее объявленным в розыск. Спустя месяц 49-летний обвиняемый был задержан на территории города Томска", - рассказали в СУСК.В управлении отметили, что на первом же допросе мужчина сообщил о своей причастности к совершению обоих убийств, а также рассказал и о ранее совершенных им преступлениях – четырех убийствах, совершенных на территории Новосибирска и Новосибирской области в период с 2009 по 2011 год.Это были разбойные нападения на крупные коммерческие организации, в ходе которых он убивал сторожей и забирал деньги.В СК сообщили, что все преступления имели схожий почерк: они были совершены ночью, с проникновением в помещения путем отжатия створок пластиковых окон, расположенных не выше второго этажа.Кроме того, все преступления характеризовались связыванием и последующим убийством потерпевших путем множественных ударов в голову.Уголовное дело рассмотрит Новосибирский облсуд. Рецидивисту на этот раз грозит пожизненное заключение.
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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск
09:43 04.02.2022
 
Дело об убийстве жены главврача в новосибирском Искитиме дошло до суда

Рецидивист признался в жестоком убийстве жены главврача в Искитиме и еще пяти человек

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. В Искитиме завершили расследование в отношении рецидивиста, который обвиняется в жестоком убийстве супруги главврача центральной городской больницы и еще пяти человек, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области.
Ранее СК РФ объявил о задержании в Томске жителя Новосибирской области, объявленного в международный розыск после убийства в сентябре 2020 года 66-летней супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой.
Кроме того, по данным следствия, 2 июня того же года в здании "Томской домостроительной компании" (ТДСК) в Томске он убил охранника и похитил из кассы более 600 тысяч рублей.
"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению в период с мая 2009 года по июнь 2021 года убийств шести человек, в том числе – убийства жены главного врача Искитимской ЦГБ, совершенного осенью 2020 года", - говорится в сообщении.
По данным СК, в марте 2020 года мужчина освободился из колонии и, не имея постоянного источника дохода, в июне того же года совершил квартирную кражу в Искитиме, а осенью пробрался в дом главврача городской больницы, откуда похитил ценные вещи, а женщину убил.
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Расследуя преступление, следователям удалось обнаружить генотип преступника, и он был объявлен в международный розыск.
"Кроме того, в июне 2021 года в городе Томске было совершено разбойное нападение на офис строительной организации, в результате которого был убит ночной сторож и похищены денежные средства. Проанализировав полученные в ходе расследования обоих уголовных дел сведения, следователи пришли к выводу, что оба они совершены одним и тем же лицом, ранее объявленным в розыск. Спустя месяц 49-летний обвиняемый был задержан на территории города Томска", - рассказали в СУСК.
В управлении отметили, что на первом же допросе мужчина сообщил о своей причастности к совершению обоих убийств, а также рассказал и о ранее совершенных им преступлениях – четырех убийствах, совершенных на территории Новосибирска и Новосибирской области в период с 2009 по 2011 год.
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Это были разбойные нападения на крупные коммерческие организации, в ходе которых он убивал сторожей и забирал деньги.
В СК сообщили, что все преступления имели схожий почерк: они были совершены ночью, с проникновением в помещения путем отжатия створок пластиковых окон, расположенных не выше второго этажа.
Кроме того, все преступления характеризовались связыванием и последующим убийством потерпевших путем множественных ударов в голову.
Уголовное дело рассмотрит Новосибирский облсуд. Рецидивисту на этот раз грозит пожизненное заключение.
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