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Умер старейший актер петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров

Умер старейший актер петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров - РИА Новости, 04.02.2022

Умер старейший актер петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров

Заслуженный артист России Владимир Тодоров, более 60 лет служивший в Театре юных зрителей в Санкт-Петербурге, умер на 85-м году жизни, сообщил ТЮЗ. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T18:26

2022-02-04T18:26

2022-02-04T22:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Тодоров, более 60 лет служивший в Театре юных зрителей в Санкт-Петербурге, умер на 85-м году жизни, сообщил ТЮЗ.Тодорова приняли в труппу Ленинградского ТЮЗа в 1960 году, за время работы он сыграл более 60 ролей. Актер запомнился зрителям по спектаклям "Олеко Дундич", "Сотворившая чудо", "Мамаша Кураж", "Ундина", "Маленький принц", "Дом, где разбиваются сердца".Также Тодоров до последних дней выходил на сцену в роли Рассказчика в легендарной постановке "Конек-горбунок", которой ТЮЗ открылся в 1922 году."В 2013 году Владимиру Сергеевичу, как старейшему артисту труппы, было доверено седьмое режиссерское возобновления "Конька-горбунка": все эти годы он сохранял спектакль, проводил репетиции с новыми артистами, посвящая каждого в волшебное таинство легендарной постановки. Благодаря ему спектакль остается живым, ярким, художественно целостным и невероятно любимым зрителями всех поколений", — вспоминают в ТЮЗе.О дате прощания с артистом пока не сообщается.

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