https://ria.ru/20220204/tayvan-1771048526.html

Россия выступила против независимости Тайваня

Россия выступила против независимости Тайваня - РИА Новости, 04.02.2022

Россия выступила против независимости Тайваня

Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении РФ и КНР, РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:29

2022-02-04T12:29

2022-02-04T12:43

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тайвань

китай

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении РФ и КНР, опубликованном на сайте Кремля."Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220204/khimoruzhie-1771051335.html

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в мире, россия, тайвань, китай