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Россия выступила против независимости Тайваня
Россия выступила против независимости Тайваня - РИА Новости, 04.02.2022
Россия выступила против независимости Тайваня
Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении РФ и КНР, РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:29
2022-02-04T12:43
в мире
россия
тайвань
китай
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении РФ и КНР, опубликованном на сайте Кремля."Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", - отмечается в документе.
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в мире, россия, тайвань, китай
12:29 04.02.2022 (обновлено: 12:43 04.02.2022)
 
Россия выступила против независимости Тайваня

Россия признала Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступила против независимости острова

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении РФ и КНР, опубликованном на сайте Кремля.
"Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", - отмечается в документе.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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