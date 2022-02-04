https://ria.ru/20220204/tayvan-1771048526.html
Россия выступила против независимости Тайваня
Россия выступила против независимости Тайваня - РИА Новости, 04.02.2022
Россия выступила против независимости Тайваня
Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении РФ и КНР, РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:29
2022-02-04T12:29
2022-02-04T12:43
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китай
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении РФ и КНР, опубликованном на сайте Кремля."Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20220204/khimoruzhie-1771051335.html
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в мире, россия, тайвань, китай
12:29 04.02.2022 (обновлено: 12:43 04.02.2022)
Россия выступила против независимости Тайваня
Россия признала Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступила против независимости острова