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https://ria.ru/20220204/shkolniki-1771035781.html
В Чувашии продлили дистанционное обучение школьников
В Чувашии продлили дистанционное обучение школьников - РИА Новости, 04.02.2022
В Чувашии продлили дистанционное обучение школьников
Дистанционное обучение школьников в Чувашии продлевается из-за роста заболеваемости среди детей, первоклассников отправят на дополнительные каникулы досрочно,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:43
2022-02-04T11:43
распространение коронавируса
общество
олег николаев (политик)
новочебоксарск
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Дистанционное обучение школьников в Чувашии продлевается из-за роста заболеваемости среди детей, первоклассников отправят на дополнительные каникулы досрочно, сообщает пресс-служба главы региона.По данным оперштаба Чувашии, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость детей выросла в 5,2 раза, недельная заболеваемость COVID-19 в январе выросла в 10 раз."До стабилизации ситуации видится целесообразным продлить дистанционную форму обучения в тех муниципальных образованиях, где она введена. При этом первоклассники, которые в феврале имеют дополнительные каникулы, уйдут на них досрочно", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.Ранее сообщалось, что на дистанционный формат обучения с 27 января по 6 февраля переведены учащиеся 1-11-х классов образовательных школ, а также учреждений дополнительного образования города Чебоксары, с 31 января на "дистанционку" перевели школы второго по величине города Чувашии – Новочебоксарска.По информации министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрия Захарова, на 4 февраля в республике на дистанте находятся 54 школы из 18 муниципалитетов, а также 201 класс (159 – из-за коронавируса, 42 – из-за ОРЗ и ОРВИ).Кроме того, Николаев заявил о необходимости запрета деятельности игровых развлекательных центров, которые находятся в торговых центрах.На заседании оперативного штаба также приняли решение о переносе до улучшения эпидситуации традиционных массовых соревнований "Лыжня России", ранее запланированных на 12 февраля. "Все массовые мероприятия, в том числе на улице, где мы не имеем возможности ограничить круг участников и соблюсти необходимые меры безопасности (вакцинация, ПЦР-тестирование) отменяем", – заявил Николаев.
https://ria.ru/20220204/shkola-1771028665.html
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новочебоксарск
чебоксары
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общество, олег николаев (политик), новочебоксарск, чебоксары, чувашская республика (чувашия), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
11:43 04.02.2022
 
В Чувашии продлили дистанционное обучение школьников

В Чувашии продлили дистанционное обучение школьников, первоклассников отправят на каникулы

© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / stokkete
Ребенок с ноутбуком
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Дистанционное обучение школьников в Чувашии продлевается из-за роста заболеваемости среди детей, первоклассников отправят на дополнительные каникулы досрочно, сообщает пресс-служба главы региона.
По данным оперштаба Чувашии, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость детей выросла в 5,2 раза, недельная заболеваемость COVID-19 в январе выросла в 10 раз.
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"До стабилизации ситуации видится целесообразным продлить дистанционную форму обучения в тех муниципальных образованиях, где она введена. При этом первоклассники, которые в феврале имеют дополнительные каникулы, уйдут на них досрочно", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.
Ранее сообщалось, что на дистанционный формат обучения с 27 января по 6 февраля переведены учащиеся 1-11-х классов образовательных школ, а также учреждений дополнительного образования города Чебоксары, с 31 января на "дистанционку" перевели школы второго по величине города Чувашии – Новочебоксарска.
По информации министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрия Захарова, на 4 февраля в республике на дистанте находятся 54 школы из 18 муниципалитетов, а также 201 класс (159 – из-за коронавируса, 42 – из-за ОРЗ и ОРВИ).
Кроме того, Николаев заявил о необходимости запрета деятельности игровых развлекательных центров, которые находятся в торговых центрах.
На заседании оперативного штаба также приняли решение о переносе до улучшения эпидситуации традиционных массовых соревнований "Лыжня России", ранее запланированных на 12 февраля. "Все массовые мероприятия, в том числе на улице, где мы не имеем возможности ограничить круг участников и соблюсти необходимые меры безопасности (вакцинация, ПЦР-тестирование) отменяем", – заявил Николаев.
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