В Чувашии продлили дистанционное обучение школьников
В Чувашии продлили дистанционное обучение школьников, первоклассников отправят на каникулы
Ребенок с ноутбуком
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Дистанционное обучение школьников в Чувашии продлевается из-за роста заболеваемости среди детей, первоклассников отправят на дополнительные каникулы досрочно, сообщает пресс-служба главы региона.
По данным оперштаба Чувашии, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость детей выросла в 5,2 раза, недельная заболеваемость COVID-19 в январе выросла в 10 раз.
"До стабилизации ситуации видится целесообразным продлить дистанционную форму обучения в тех муниципальных образованиях, где она введена. При этом первоклассники, которые в феврале имеют дополнительные каникулы, уйдут на них досрочно", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.
Ранее сообщалось, что на дистанционный формат обучения с 27 января по 6 февраля переведены учащиеся 1-11-х классов образовательных школ, а также учреждений дополнительного образования города Чебоксары, с 31 января на "дистанционку" перевели школы второго по величине города Чувашии – Новочебоксарска.
По информации министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрия Захарова, на 4 февраля в республике на дистанте находятся 54 школы из 18 муниципалитетов, а также 201 класс (159 – из-за коронавируса, 42 – из-за ОРЗ и ОРВИ).
Кроме того, Николаев заявил о необходимости запрета деятельности игровых развлекательных центров, которые находятся в торговых центрах.
На заседании оперативного штаба также приняли решение о переносе до улучшения эпидситуации традиционных массовых соревнований "Лыжня России", ранее запланированных на 12 февраля. "Все массовые мероприятия, в том числе на улице, где мы не имеем возможности ограничить круг участников и соблюсти необходимые меры безопасности (вакцинация, ПЦР-тестирование) отменяем", – заявил Николаев.