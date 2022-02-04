https://ria.ru/20220204/shkolniki-1771035781.html

В Чувашии продлили дистанционное обучение школьников

В Чувашии продлили дистанционное обучение школьников - РИА Новости, 04.02.2022

В Чувашии продлили дистанционное обучение школьников

Дистанционное обучение школьников в Чувашии продлевается из-за роста заболеваемости среди детей, первоклассников отправят на дополнительные каникулы досрочно,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:43

2022-02-04T11:43

2022-02-04T11:43

распространение коронавируса

общество

олег николаев (политик)

новочебоксарск

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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коронавирус covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Дистанционное обучение школьников в Чувашии продлевается из-за роста заболеваемости среди детей, первоклассников отправят на дополнительные каникулы досрочно, сообщает пресс-служба главы региона.По данным оперштаба Чувашии, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость детей выросла в 5,2 раза, недельная заболеваемость COVID-19 в январе выросла в 10 раз."До стабилизации ситуации видится целесообразным продлить дистанционную форму обучения в тех муниципальных образованиях, где она введена. При этом первоклассники, которые в феврале имеют дополнительные каникулы, уйдут на них досрочно", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.Ранее сообщалось, что на дистанционный формат обучения с 27 января по 6 февраля переведены учащиеся 1-11-х классов образовательных школ, а также учреждений дополнительного образования города Чебоксары, с 31 января на "дистанционку" перевели школы второго по величине города Чувашии – Новочебоксарска.По информации министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрия Захарова, на 4 февраля в республике на дистанте находятся 54 школы из 18 муниципалитетов, а также 201 класс (159 – из-за коронавируса, 42 – из-за ОРЗ и ОРВИ).Кроме того, Николаев заявил о необходимости запрета деятельности игровых развлекательных центров, которые находятся в торговых центрах.На заседании оперативного штаба также приняли решение о переносе до улучшения эпидситуации традиционных массовых соревнований "Лыжня России", ранее запланированных на 12 февраля. "Все массовые мероприятия, в том числе на улице, где мы не имеем возможности ограничить круг участников и соблюсти необходимые меры безопасности (вакцинация, ПЦР-тестирование) отменяем", – заявил Николаев.

https://ria.ru/20220204/shkola-1771028665.html

https://ria.ru/20220201/shkolniki-1770482191.html

новочебоксарск

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