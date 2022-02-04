https://ria.ru/20220204/sboy-1771148925.html

В работе "Ростелекома" произошел сбой

В работе "Ростелекома" произошел сбой - РИА Новости, 04.02.2022

В работе "Ростелекома" произошел сбой

Пользователи в пятницу сообщают о неполадках в работе сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:18

2022-02-04T19:18

2022-02-04T19:18

москва

краснодар

россия

общество

происшествия

ростелеком

технологии

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пользователи в пятницу сообщают о неполадках в работе сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 18.54 мск зафиксировано 457 жалоб. В частности, по данным Downdetector, 76% пользователей жалуются на проблемы со стационарным интернетом, у 21% нет сигнала.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России.

https://ria.ru/20220204/apple-1771053263.html

москва

краснодар

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, краснодар, россия, общество, происшествия, ростелеком, технологии, санкт-петербург