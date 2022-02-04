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В работе "Ростелекома" произошел сбой
В работе "Ростелекома" произошел сбой - РИА Новости, 04.02.2022
В работе "Ростелекома" произошел сбой
Пользователи в пятницу сообщают о неполадках в работе сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:18
2022-02-04T19:18
2022-02-04T19:18
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ростелеком
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пользователи в пятницу сообщают о неполадках в работе сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 18.54 мск зафиксировано 457 жалоб. В частности, по данным Downdetector, 76% пользователей жалуются на проблемы со стационарным интернетом, у 21% нет сигнала.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России.
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москва, краснодар, россия, общество, происшествия, ростелеком, технологии, санкт-петербург
В работе "Ростелекома" произошел сбой
Пользователи сообщили о проблемах в работе сервисов "Ростелекома"